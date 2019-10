Canelo Álvarez causa revuelo en redes por FOTO con Rocky Balboa

La fotografía en blanco y negro causó bastante revuelo, pues en tan sólo dos horas ya obtuvo más de 300 mil likes

Sinembargo.MX

20/10/2019 | 10:56 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ El boxeador mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez, compartió una fotografía con el actor estadounidense, Sylvester Stallone, mejor conocido por su icónico papel de Rocky Balboa, una leyenda del boxeo en la pantalla grande y que saltó a la fama en los años 70.

A través de redes sociales, el pugilista publicó la épica instantánea, en la cual se observa a “Canelo” junto a Sylvester, mientras ambos mantienen una postura de combate y se encuentran en un sitio de entrenamiento.

Ver esta publicación en Instagram Que foto!! 🔥👊🏻 Una publicación compartida de Saul Alvarez (@canelo) el 19 Oct, 2019 a las 11:35 PDT

REACCIONES A LA FOTO

La fotografía en blanco y negro causó bastante revuelo, pues en tan sólo dos horas ya obtuvo más de 300 mil likes, además de miles de comentarios que sólo hablan de lo legendario que resulta ver a dos leyendas del box en una captura, evidentemente uno de ellos dentro de la ficción.

El actor mexicano, Jaime Camil, también comentó la instantánea, ironizando con Saúl Álvarez y pidiéndole que no maltratara mucho al aclamado actor: “Fotaza! No me maltrates a Sly por favorcito”, escribió.

LEER: El Travieso Arce se disculpa con AMLO por tuit sobre violencia en Culiacán; sentí mucho temor, dice