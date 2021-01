Canelo Álvarez confirma próxima pelea para el 27 de febrero contra Avni Yildirim en el Hard Rock Stadium

CIUDAD DE MÉXICO._ Saúl "Canelo" Álvarez (54-1-2, 36 KO's) cumplirá con los plazos marcados. El 27 de febrero se subirá al ring, como pedía el Consejo Mundial de Boxeo. El mexicano, de 30 años, ganó la faja de ese organismo, y la del WBA, el pasado 19 de diciembre ante Callum Smith. El inglés era el dueño de la segunda, pero la WBC estaba vacante. La condición era que el ganador debía pelear en dos meses contra el coaspirante que se quedaba fuera de la ecuación (el otro era Álvarez), Avni Yildirim (21-2, 12 KO). La pelea no atrae demasiado, pero Canelo cumplirá para poder continuar con su plan previsto.

El 27 de febrero peleará contra Yildirim en el Hard Rock de Miami ante aproximadamente 14 mil fans. El mexicano, por su parte, anunció en sus redes sociales la pelea. Por tanto, se cumple con lo que se venía rumoreando desde la pelea ante Smith. El único cambio es que el pleito no será en Ciudad de México, como se habló en un principio. La pelea será transmitida en todo el mundo, salvo en México, a través de DAZN, lo que llama la atención. Álvarez rompió con Golden Boy y la plataforma, pero sus dos siguientes pleitos serán con ellos… y también el tercero.

🇲🇽 Este próximo 27 de febrero en el @HardRockStadium de Miami, FL📍estaré exponiendo todos mis títulos frente a Avni Yildrim 🥊

🇺🇸 This upcoming Feb 27th at the @HardRockStadium on Miami, FL📍 I'll be presenting all my titles against Avni Yildrim 🥊 #CaneloYildrim pic.twitter.com/4xibddmGy8