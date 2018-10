Canelo Álvarez firma con DAZN el contrato deportivo más lucrativo de la historia

El campeón mundial mexicano del Consejo y la Asociación Mundial de Boxeo (CMB y AMB, respectivamente), el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, firmó un contario de varios años y 11 combates por 365 millones de dólares con la cadena DAZN, logrando el contrato deportivo más importante del deporte actual.

De acuerdo a reportes del portal Notifight, el boxeador tapatío celebrará el primer combate de este acuerdo el 15 próximo de diciembre, cuando suba a las 168 libras para desafiar al británico Rocky Fielding, por el título regular súper mediano de la AMB, en el Madison Square Garden de Nueva York.

El contrato de "Canelo" con HBO expiró el mes pasado. Y poco después la red anunció su intención de abandonar el boxeo para finales de año. En Los Ángeles Times, se informó que el acuerdo del "Canelo" con DAZN es un pacto de cinco años, con 10 peleas bajo ese acuerdo. Y todo el paquete vale una garantía asombrosa de 365 millones de dólares mismo que fue confirmado por la cadena en sus redes sociales.

The biggest deal in the game.

Saul @Canelo Alvarez commits to a historic 11-fight deal with #DAZN.@oscardelahoya @goldenboyboxing #DAZNxCanelo pic.twitter.com/YAiqTKvN1R