BOXEO

'Canelo' Álvarez planea pelear en diciembre

El pugilista tapatío admite sacrificar cualquier cosa para volver a los cuadriláteros

Noroeste / Redacción

08/11/2020 | 10:51 AM

El tetracampeón del mundo, Saúl Álvarez, reveló que el viernes cuando se dio a conocer que era agente libre, fue uno de los días más importantes de su carrera, y confió en que esta semana tendrá noticias sobre su próximo combate, pues ya sea el 19 de diciembre o incluso en Navidad, hará lo posible por subir al ring por primera vez en 2020.

"Canelo" Álvarez charló con Box Azteca la noche del sábado, y destacó que en la separación de Golden Boy Promotions lo más importante es tener el control de su carrera y buscar las mejores combinaciones, algo que buscará con cualquier promotor a nivel mundial.

“Espero que la siguiente semana podamos tener algo hecho, concreto y poder anunciarles qué día, con quién, dónde y va a ser un momento muy especial”, dijo Canelo en la charla con Rodolfo Vargas.

“No me importa si es el 19 (de diciembre) o Navidad, no me importa, lo que quiero es pelear este año y cualquier día. Para mí, cuando hay que trabajar hay que trabajar y estoy dispuesto a sacrificar cualquier cosa”, añadió.

Actual campeón de las 160 y las 168 libras, Álvarez confió en que trabajará en copromociones y se dijo abierto a todas las empresas con tal de conseguir las mejores combinaciones.

“Es uno de los días más importantes de mi carrera. Y creo que vienen cosas muy buenas. La idea que tenemos Eddy y yo es ser promotores y tener copromociones con cualquier promotor, hacer buenas peleas y darle al público lo que se merece”, recalcó.

Sobre los rivales, le mencionaron a Caleb Plant, Callum Smith, Billy Joe Saunders y Ryota Murata, y respondió: “Lo que quiero es hacer buenas peleas y que la gente vea grandes peleas, todos son buenos peleadores. Vamos a ver cuál de ellos se acomoda más y está listo para diciembre, que sea una buena pelea, que regrese Canelo con una buena pelea de campeonato”.

Respecto al tema del rompimiento de contrato con Golden Boy, dijo que es un manotazo sobre la mesa que puede inspirar a otros boxeadores a pelear por sus derechos.

“Tuvimos que hacer todo este rollo de la demanda, como se tienen que hacer las cosas legales y gracias a Dios nos resultó bien. Hicimos las cosas como se deben hacer, con prudencia, pero con decisión”, indicó el orgullo jalisciense.

“Queremos dejar un golpe de autoridad para que los peleadores que vienen sepan que en algún momento también debemos ponernos en una posición dura y difícil para que nos respeten y respeten nuestros derechos como peleadores. Lo importante no era el dinero, aquí lo importante era seguir mi carrera”, comentó el mejor peleador en el mundo en 2019 y considerado como uno de los mejores libra por libra.