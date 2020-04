Canelo Álvarez pone fecha a su retiro del boxeo y revela a qué se dedicaría después

El pugilista mexicano habló de la fecha de su retiro

Sinembargo.MX

26/04/2020 | 11:26 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Saúl “Canelo” Álvarez está a la espera de su siguiente enfrentamiento; el mexicano tenía planeado pelear el próximo mes de mayo como ya es una costumbre, pero la pandemia de coronavirus ha impedido que diversos deportes se desarrollen con normalidad, pues en casi todo el mundo está prohibida la conglomeración de personas, ya que apenas empiezan a disminuir el número de contagios y muertes a causa del patógeno.

A pesar de que el “Canelo” aún tiene un largo camino por recorrer dentro del mundo del pugilismo, el tapatío habló de la edad a la que piensa colgar los guantes, pero los fans pueden estar tranquilos, pues aún le quedan algunos años arriba de los cuadriláteros.

En entrevista para Box Azteca, el pugilista nacido en Guadalajara declaró que físicamente se siente perfecto para continuar boxeando, lo cual se puede ver en sus entrenamientos, pues su esfuerzo y motivación son las mismas si tiene una pelea o no.

“El boxeo es mi vida. Mi cuerpo me pide que pelee. Sigo entrenando porque me encanta este deporte, entreno tanto si tengo una pelea como si no. Con 36 años es un buen momento para retirarme, 37 años como máximo”, sentenció.

¿A QUÉ SE DEDICARÁ DESPUÉS?

Canelo ha demostrado su pasión por varios deportes aparte del boxeo y además demuestra talento como empresario, por lo que tiene bien definidos cuáles serán sus siguientes pasos luego de abandonar los rings.

“Me dedicaré a mi negocio y a jugar golf todos los días”, dijo.

