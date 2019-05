Canelo Álvarez se siente orgulloso de representar a México

Asegura que no le interesa que mucha gente lo critique en su propio país

Noroeste / Redacción

LAS VEGAS._ Más allá del legado que busca en su carrera profesional, una de las cosas que más enorgullece al boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez es representar a su país y pintar de verde, blanco y rojo cualquier lugar en donde se para.

“A cualquier parte que vaya pinto de verde, blanco y rojo cualquier país. Una ocasión fui a Italia y en un lugar me pusieron el himno, para mí eso es un orgullo, representar a mi país en cualquier parte que me pare”, dijo el “Canelo” en un reporte de la agencia de noticias Notimex.

En una sesión de preguntas con diversos medios, rumbo a su pelea con el estadounidense Daniel Jacobs, el pugilista aseveró que, aunque algunas personas no crean en él y lo critiquen, eso no le interesa.

“Es un honor ser mexicano y representar al país, creo que es uno de los orgullos más grandes que debe tener un mexicano, representar a todo México a pesar de que a mucha gente en México no les caiga bien o de alguna manera no me apoyen”, puntualizó.

“Pero eso no me interesa porque realmente 99 por ciento de los mexicanos me apoyan, eso para mí es un orgullo representar a mi país”, dijo el campeón medio del CMB y AMB, títulos que pondrá en juego ante el de la FIB de Jacobs.

Otro de los aspectos que lo hace sentir orgulloso de su país es cuando sale al ring con las notas de la canción “México lindo y querido”, ya que “me gusta mucho y escuchar a toda la gente corearla cuando voy saliendo me pone la piel chinita”.

Para este duelo, así como lo ha hecho el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en las dos peleas más importantes del año, estará en juego un cinturón realizado por una cultura mexicana, esta ocasión por la maya.

“Significa mucho tener algo especial en cada una de mis peleas, que se tomen el tiempo en hacer algo especial para el ganador de la pelea y más de la cultura de nosotros, es un gran honor para mí”.

Finalmente, comentó que desde niño soñó con pelear en Las Vegas y dar grandes actuaciones a su gente, “sigo peleando para México, la gente viene a verme de México, se está cumpliendo lo que soñé, me siento como en casa en general cuando vengo Estados Unidos”.

En espera de su pelea con Jacobs y de lograr el tercer título de peso medio al mismo tiempo, y con la mira puesta en ser el primer campeón unificado, sabe que las críticas seguirán de algunos aficionados, pero “no van a creer nunca (en Canelo), así déjalos”.

(Con información de Notifight)