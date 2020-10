BOXEO

'Canelo' Álvarez tira nuevo 'gancho' a Donald Trump

El tapatío aseguró que no se arrepiente de haber criticado al presidente de EE.UU. en 2015, incluso señaló que sostiene su postura de defender a los latinos

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez volvió a la carga en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y es que el tapatío refirió que no se arrepiente e inclusos sostiene las declaraciones que dio en 2015 en contra del mandatario por sus constantes agobios y críticas en contra de los latinos.

"No ha cambiado y la reitero. No son palabras para hablarnos a nosotros. Como te digo, aquí la gente viene a trabajar. Los latinos venimos a trabajar y ahora sí que al 'sueño americano', como dicen. No me arrepiento porque dije lo que tenía que decir”, indicó "Canelo" en entrevista con la cadena CNN, misma que se dará a conocer de forma íntegra el próximo 20 de octubre.

El pugilista mexicano mostró por primera vez su inconformidad en contra de Donald Trump en 2015, previo a su pelea contra Miguel Ángel Cotto, pues en ese momento fue cuestionado sobre las declaraciones del presidente estadounidense quien se refería a los mexicanos como "violadores", por lo que en ese momento Álvarez tiró el primer 'golpe'.

"Los latinos venimos a trabajar, a salir adelante, es lo único que venimos a hacer y yo estoy con los latinos, soy uno más de ellos, que viene a salir adelante y creo que lo que está haciendo ese señor nos ofende nada más a la gente latina", expresó el mexicano en aquel año.

Se mantiene entrenando en Estados Unidos

"Canelo" Álvarez se mantiene entrenando en los Estados Unidos, en espera de que se resuelva su demanda en contra de DAZN y Golden Boy Promotion, misma que interpuso por incumplimiento de contrato.