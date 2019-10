BOXEO

‘Canelo’ niega ser producto de Televisa

Saúl Álvarez lamentó que se siga cuestionando su calidad como boxeador y se diga que es efecto de una televisora; consideró que si no tuviera talento nadie seguiría su carrera

Noroeste / Redacción

Saúl Álvarez lamentó que en México se cuestione su calidad boxística y se considere que es un producto de Televisa. El Canelo aseguró que su talento hace que se mantenga en la mira de las distintas televisoras, de lo contrario simplemente hubiera sido uno más en el mundo del boxeo.

“Todos necesitamos un medio para que nos conozcan y ser grandes. Todos los peleadores y la gente exitosa lo hace. ¿Pero si tienes la oportunidad y no sacas tu talento o no das el ancho?; a miles les han dado la oportunidad de salir en la televisión, pero al final de esos miles salen uno, dos o tres”, indicó para TUDN.

“El Canelo” es consciente de que solo la constancia arriba del ring es la que mantendrá los reflectores sobre su carrera.

“Si yo no hubiera tenido la capacidad para sobresalir, no estuviera aquí. Si en dos peleas pierdo, me acabé”, explicó.