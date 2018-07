Cañeros de Los Mochis firma a Jesús Valenzuela - Noroeste

LMP

Cañeros de Los Mochis firma a Jesús Valenzuela

El lanzador dice que era un sueño jugar con los Verdes

Noroeste / Redacción

LOS MOCHIS._ El Club Cañeros de Los Mochis tomó a un joven lanzador como su segundo jugador de Primera Firma para esta temporada 2018, Jesús Antonio Valenzuela Álvarez.

El derecho nació el 13 de febrero de 1996 en la sindicatura Heriberto Valdez, mejor conocida como “El Guayabo” del municipio de Ahome, Sinaloa.

Es un lanzador que alcanza las 92-94 millas por hora tanto por arriba como por debajo del brazo y cuenta con un buen repertorio de lanzamientos. Mide 1.90 metros y gusta de mantenerse en buena forma física, sus facultades lo proyectan como un jugador que puede llegar muy lejos en el beisbol profesional.

En verano pertenece a la organización de los Diablos Rojos del México, actualmente lanza para los Marineros de Ensenada en la Liga Norte de México donde ha conseguido 17 ponches en 22.1 innings y sólo siete bateadores le han conectado hit de los 87 que ha enfrentado.

En entrevista el joven comentó sobre la ilusión que mantuvo desde pequeño por vestir los colores de los Cañeros.

“Desde niño mis papás me llevaban a ver los juegos y pues era como un sueño estar ahí, ahora que con la ayuda de Dios se va a cumplir pues me siento emocionado, feliz, orgulloso… creo que tengo la capacidad para aportar este año o cuando se me requiera”.