Canirac CuliacÃ¡n llama a actuar con orden y responsabilidad el 10 de mayo

Canirac Culiacán llama a actuar con orden y responsabilidad el 10 de mayo

Miguel Taniyama, dirigente del organismo, pide al gremio a tener mayor orden y apegarse a los protocolos establecidos, evitando aglomeraciones como la sucedida el 30 de abril

Leopoldo Medina

CULIACÁN._ Como un acto irresponsable calificó Miguel Taniyama, presidente de la Canirac Culiacán, el hecho de que muchas personas salieran a la calle buscando adquirir un pastel y una pizza para celebrar a los niños en su día, violando así los protocolos de sanidad, ante la contingencia que se vive.

El dirigente señaló que este hecho fue complicado para el sector restaurantero, primero porque no se respetó la campaña establecida del ordene y recoja, del mantenerse en casa, de hacerle entender a la sociedad que como gremio están trabajando para ellos, siguiendo protocolos.

“Lo sucedido el 30 de abril fue algo que nos agarró de sorpresa, esto porque la gente se volcó a la calle totalmente, en un acto irresponsable de su parte, hecho que satanizó a muchos negocios enfocados a los pasteles y pizzas”, consideró.

Taniyama compartió que ahora que se acerca el Día de Madres, la invitación a la sociedad es a que no se repita lo mismo, que no busquen celebrar a mamá en su día, sino todo el mes, evitando salir a la calle, arriesgándose a salir afectados por el virus.

“Para el 10 de mayo no vamos a promocionar nada, para que la gente reaccione mejor a las promociones que se tengan los fines de semana. Estamos viviendo situaciones atípicas, y no podemos volver a repetir lo mismo, queremos que la sociedad entienda que las acciones que estamos tomando no son un tema nuestro, es de todos, y se deben de acatar”.

Subrayó que tanto el sistema de ordene y recoja como el de servicio a domicilio seguirá operando, por lo que invita al público a hacerlo con el mayor orden posible, o pedirlo a domicilio, evitando así salir de casa y crear aglomeraciones innecesarias este 10 de mayo.

“Durante todo mayo como gremio estaremos celebrando el Día de las Madres, esa es la campaña, con mejores ofertas que no fueran exclusivamente para ese día.

"Tememos que se repita lo mismo, por eso hago un llamado a los comensales a que actúen con orden y responsabilidad, por el bien de sus familias, de la economía, y de la sociedad”.

Resaltó que, si bien el gremio está sufriendo problemas económicos, lo primero y más importante es cuidar la salud de todos, por lo que dicha irresponsabilidad lo único que generará, será echarle más broncas al gobierno, o culpar a los empresarios.

“Si hay que repartir culpas, pues hay que ser parejos, tomando cada uno lo que le corresponde, y trabajar en ello para que no vuelva a pasar”.

Respecto a lo que pidió el Diputado local de Morena, Pedro Villegas Lobo, al Gobernador Quirino Ordaz, de aplicar mano dura y cerrar los establecimientos no esenciales para evitar aglomeraciones, Taniyama consideró estar de acuerdo que se aplique mano dura a los restaurantes que no están cumpliendo.

“Yo meto la mano por los restaurantes míos, porque hemos estado trabajando con la sana distancia, clausuramos comedores, hemos cumplido con cada una de las disposiciones; creo que a raíz de esta pandemia, todos hemos estado aprendiendo, como sociedad, negocios o gobierno”.

Taniyama agregó que, de nada abona el hecho de que el Diputado Lobo haya querido hacer de esto un “farolazo”, y que lo que sí abona es el trabajo diario, la importancia que se le debe dar a cada uno de los puntos como empresarios y gestores, ya que al final del día esto deja un aprendizaje del qué sí, y qué no.

El dirigente indicó que esta contingencia dejará una gran lección, por lo que hay que tomar nota de todo, porque esto llegó para cambiar, por lo que a partir de esto, se crearán nuevos protocolos de seguridad e higiene.

“Al gremio quiero pedirle ayude a poner orden, a que todos tengan un buen servicio, pero cuidando todos los esquemas y protocolos que hemos venido haciendo”.