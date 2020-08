Canirac en Culiacán visualiza un mal cierre de año para el sector restaurantero

Dada la fallida reactivación, se prevé que, si no toma rumbo positivo, se pueden perder en el gremio más de 2 mil empleos para septiembre en Culiacán

Leopoldo Medina

A dos meses de haber sido reactivado al público, dejando entrar hasta un 50 por ciento del total de su ocupación, el panorama para el sector restaurantero sigue siendo complicado y con mucha incertidumbre, señaló Miguel Taniyama Ceballos, presidente de Canirac Culiacán.

Platicó que, hasta el momento, el gremio ha operado con ventas de un 80-20, subiendo y bajando, esto derivado de la actual economía, la cual ha golpeado más fuerte a todos los sectores, evitando haya flujo en la calles.

“Ya pasaron seis meses viviendo una economía truncada, colapsada, generando un panorama visiblemente complicado, no solo para nuestro gremio, sino para todos en general”, añadió.

El dirigente de la Canirac destacó que hoy los sectores están revisando el tema de los empleos, en el que, por la situación que no ha mejorado, se prevé un nuevo recorte de personal, esto porque no se ha dado la reactivación económica que se esperaba, aunado a no recibir apoyos de ninguna índole, por parte de gobierno.

“Escuchamos todos los días que el gobierno está ayudando a los pobres, repartiendo dinero, pero no vemos que así sea, ni reactivando empresas, ni nada”, subrayó.

Resaltó que este último trimestre del año, será un cierre complicado para la economía mexicana,y no solo para el gremio restaurantero, ya que este esperaba se viera un mayor movimiento con la reactivación, pero la realidad es otra, por lo que hoy los empresarios están tomando decisiones de cerrar una o dos sucursales.

Dada la fallida reactivación, Taniyama prevé que, si esta situación no toma un rumbo positivo, se pueden perder en el gremio más de 2 mil empleos para septiembre, sólo en Culiacán.

“Del universo de los 350 agremiados que tenemos en la cámara, como marcas permanecen, pero aquellas que tenían hasta cuatro sucursales, han reducido su operación a sólo dos, tres, o incluso hasta a una sola”, indicó.

Lamentó que los apoyos no lleguen, y aunque han tenido acercamiento con todos los niveles de gobierno, aún continúan a la espera de los mismos.

“¿Qué es lo que necesitamos hacer para que los gobiernos volteen a vernos, y se den cuenta de la problemática real?, que no es un tema de simulación, creemos que las cosas se van a recrudecer más, y van a entender de mala manera, ya que los niveles de desempleo sean insalvables”.

Taniyama Ceballos señaló que el gremio está tentado a manifestarse también para exigir apoyo, y como líder, ha tratado de llevar las cosas en calma en temas de negociaciones, pero ha sido complicado, por lo que sería un tema a tratar el próximo mes.

Reiteró, será un último trimestre difícil, pero con la esperanza de que con la reactivación del gasto agrícola pueda apaliar un poco la situación que se está viviendo.

Mientras tanto, seguirán trabajando unidos, esperando que gobierno entienda que son un gremio tractor, el cual genera trabajo para otros sectores enfocados en la cadena de servicios.