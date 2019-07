Cannon Busters, Seis Manos, Levius y Trese: Lo nuevo de Netflix en la Anime Expo 2019

Ciudad de México (SinEmbargo).- La plataforma de streaming Netflix dio a conocer el nuevo catálogo de animes que estrenarán próximamente. La información se dio a conocer en la Anime Expo de Los Ángeles, EU, que se llevó a cabo del 4 al 7 de julio de este año.

Netflix volvió por tercer año consecutivo a Los Ángeles Anime Convention para presentar las series anime que formarán parte de su catálogo de producciones originales, además de señalar aquellas que completarán sus nuevas adquisiciones.

Entre los anuncios que dieron, presentaron cuatro de las series que se encuentran en proceso de producción.

Cannon Busters, creada por LeSean Thomas se estrenará a nivel mundial el 15 de agosto y cuenta la historia de S.A.M. y su travesía junto a dos compañeros para encontrar a su mejor amigo, heredero de un reino bajo ataque. LeSean Thomas, originario de Estados Unidos y radicado en Japón, participó como artista y productor de animación en Sony, Warner Bros., Nickelodeon y Cartoon Network.

Seis Manos será la primera de sus producciones anime inspirada en México y contará con la participación de Aislinn Derbez, Mike Colter, Jonny Cruz, Angélica Vale, Vic Chao y Danny Trejo.

Llegará a Netflix "Seis Manos", el primer anime inspirado en México con la voces de Danny Trejo, Mike Colter, Aislinn Derbez, Angélica Vale y Jonny Cruz. Es acción, es policiaco, es del productor de Castlevania. pic.twitter.com/ytLOztn6Cp — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) 8 de julio de 2019

La historia se ambientará en los años 70 donde tres guerreros de artes marciales lucharán por la justicia a lado de un agente de la DEA y un Federal en busca de vengar la muerte de su mentor.

La plataforma de streaming también compartió imágenes de Levius, creación de los productores de Polygon Pictures, conocidos por su participación en obras tales como la serie de televisión Star Wars: The Clone Wars, Ghost in the Shell 2: Innocence, la película de Knights of Sidonia, entre otros.

Basado en el manga del mismo nombre, Levius se ambientará en el año 1842 de la Nueva Era donde el protagonista, Levius, se sumergirá en el mundo del boxeo metálico, un arte marcial que fusiona el cuerpo humano con máquinas, y en el que encontrará su destino.

De igual forma, anunciaron la producción de Trese, basada en un cómic sobrenatural de Filipinas, que estará dirigido por Jay Oliva y conforma parte de las series que han anunciado durante el presente año como Magic: The Gathering, Ghost in the Shell: SAC_2045 y Transformers – War for Cybetron. La protagonista, Alexandra Trese, se enfrentará a seres míticos del folclore filipino que componen una red criminal clandestina.