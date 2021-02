CanSino asegura que Cofepris ya autorizó el uso de su vacuna contra Covid-19 en México

La vacuna, desarrollada por la farmacéutica china, utiliza un virus del resfriado común modificado, conocido como adenovirus tipo-5 (Ad5), para transportar el material genético de la proteína del coronavirus al organismo

Carlos Álvarez

10/02/2021 | 10:30 AM

La farmacéutica china CanSino Biologics informó la madrugada de este miércoles, que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó el uso de emergencia en México, de su vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19), en personas de 18 años o más.

Según los primeros resultados de los ensayos clínicos en el país -mismos en los que han participado alrededor de 15 mil personas de dicho estudio-, la vacuna de CanSino Biologics tendría una eficacia del 90 por ciento en una sola dosis.

La vacuna desarrollada por la farmacéutica china, utiliza un virus del resfriado común modificado, conocido como adenovirus tipo-5 (Ad5), para transportar el material genético de la proteína del coronavirus al organismo.

El 5 de febrero, la empresa china CanSino Biologics solicitó a la Cofepris, autorización para el uso de emergencia en México de su vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-9).

“Tengo el agrado de informar que CansinoBio ha solicitado a Cofepris autorización de uso de emergencia de su vacuna, aplicada con éxito a 14 425 voluntarios en México desde octubre del 2020. Esta vacuna es de una sola dosis y será envasada en Querétaro. Muy buena noticia!!!”, informó Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en su cuenta de la red social Twitter.

El 30 de octubre pasado, México recibió las primeras dosis de la vacuna de CanSino para realizar la fase tres de ensayos clínicos en el país, mismos que se llevarían a cabo en 20 centros de salud distribuidos en 12 estados, incluida la Ciudad de México, en la que participarían entre 10 mil y 15 mil voluntarios mayores de 18 años de edad.

Ebrard Casaubón informó el pasado 2 de febrero, que los resultados de la Fase 3 de la vacuna contra el Covid-19 de CanSino serían dados a conocer esta mismo semana, luego de que terminara un estudio con 40 mil participantes a nivel mundial.

"Los resultados hasta ahora son prometedores, ya que informaron un primer corte de seguridad al comité independiente de monitoreo de datos. Esta semana tendremos noticias de los resultados de la Fase 3”, afirmó entonces el titular de la SRE.

Según con los primeros resultados de los ensayos clínicos que se hicieron en territorio mexicano, la vacuna de la china CanSino Biologics tendría una eficacia del 90 por ciento contra el Covid-19 en una sola dosis.

Por su parte, Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Federal, aseguró en diciembre pasado, que se recibirán hasta 35 millones de dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica china.

“Es un contrato abierto de 10 a 35 millones de dosis y eso es lo que se va a contratar en la firma que hará el secretario de Salud, Jorge Alcocer [Varela]”, según explicó el funcionario federal en su momento.

El pasado 12 de enero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que según el plan del Gobierno Federal, él se vacunaría contra el Covid-19 en este mes de febrero con el fármaco de CanSino, cuando corresponda a adultos mayores que residen en grandes ciudades.

“Con la vacuna del laboratorio ruso, 24 millones de dosis, queremos usar esa vacuna para adultos mayores de comunidades intermedias, esa vacuna puede estar a finales de enero, casi vamos a iniciar la vacunación al mismo tiempo en comunidades alejadas e intermedias”, señaló el mandatario nacional.

“Y estamos por tener ya el acuerdo con una farmacéutica china para contar también en febrero con la vacuna CanSino que esa se aplicaría en grandes ciudades, también a partir de febrero”, aseguró el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Tú me preguntas cuando me tocaría, sería entonces, cuando se vacune a adultos mayores de grandes ciudades, de CanSino, a finales de febrero me tocaría vacunarme, eso es lo que se esta contemplando”, indicó el político tabasqueño durante su conferencia de prensa matutina.