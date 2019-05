Cantante Karina abrirÃ¡ su corazÃ³n para ayudar a otras madres

Cantante Karina abrirá su corazón para ayudar a otras madres

La intérprete venezolana compartirá su experiencia como madre de un niño transgénero

Noroeste / Redacción

25/05/2019 | 11:30 AM

La cantante venezolana Karina abrirá su corazón para hablar sobre su experiencia como madre de un niño transgénero, a través de una conferencia, la cual aprovechará para invitar a la gente a tener una sana convivencia social a través del amor y el respeto.

La intérprete de “A quién” y “La noche es mágica”, platicó sobre su participación en este proyecto al que fue invitada por la actriz Jimena Gallego y Alexia Camil, quienes desde hace unos años llevan a cabo la iniciativa Mothers Front, la cual reconoce la labor de las madres quienes han encontrado en esta plataforma un espacio de expresión para abordar diversos temas, compartir experiencias y aprendizajes.

“Es una buena oportunidad para hablar del tema y hacer entender que no hay nada de que espantarse, que son tan normales las personas transgénero como cualquiera de nosotros”, dijo la venezolana, quien aceptó el cambio de sexo que se hizo su hija Hannah, ahora Xander, de 14 años de edad.

“Siempre he hablado de mi experiencia y cómo he tratado de ayudarlo, pero él me ha enseñado cómo debo de enfrentar esta situación, porque él es fuerte”, dijo la intérprete con la voz entrecortada.

“Así que hablar en esta conferencia, es una buena manera para quitar dudas e invitar a vivir en una sociedad donde la igualdad y el respeto sea para todos, sin importar tu condición”.

Destacó que hay mucho desconocimiento en cuanto al tema.

"a mí la gente luego me tacha de ser una persona mala, por estar apoyando a mi hijo, pero creo que como familia se debe hacer, además lo hecho con mi hijo todo es reversible, porque está en etapa de desarrollo".

Señaló que se ha rodeado de gente especializada para llevar a cabo los tratamientos y poder manejarse en esto, pues como madre también tiene dudas y necesita respuestas.

“La vida es difícil y más cuando estás en esta situación, así que lo único que hago es darle amor a mi hijo”, apuntó la intérprete.

Reconoció que aceptar lo que pasaba en su familia no fue fácil.

“Como todo en la vida, a veces me preguntaba qué había hecho mal, porque te sueles culpar, pero hoy en día puedo decir que mi hijo es feliz y es lo único que deseo”, explicó la artista. Compartió que esta situación la ve como una misión que le tocó en la vida y por ello también respeta a quienes no entienden, ya sea por su cultura o creencias.

“Creo que hacer estas charlas también servirá para reeducarnos y abrir la mente, porque hablamos de vidas de personas. Yo quiero que mi hijo sea tan feliz para que nunca pase por su mente el no querer vivir, por esta situación de ser transgénero”, dijo.

Karina comentó que este foro de madres se realizará en octubre próximo y aprovechará para pedir igualdad y respeto para la comunidad LGBT, la cual le otorgó un reconocimiento por su labor con este sector.

Karina se presenta este sábado en un recinto de la Ciudad de México, para dar a conocer su reciente disco “Tequila y rosas”, en el que rinde homenaje a México.