CantarÃ¡n Shakira y JLo en el medio tiempo del Super Bowl 2020

SUPER BOWL 2020

Cantarán Shakira y JLo en el medio tiempo del Super Bowl 2020

A través de sus cuentas de Instagram, ambas artistas dan a conocer la noticia

Noroeste / Redacción

Shakira y Jennifer Lopez serán las encargadas del show del medio tiempo del Super Bowl 2020. Las intérpretes compartieron la noticia este jueves 26 de septiembre en sus cuentas de Twitter, mensajes que fueron replicados por la cuenta oficial de la NFL, publicó vanguardia.

A través de su cuenta de Instagram, la NFL también replicó los mensajes de las artistas, que hasta el momento suma más de 467 mil visualizaciones.

"Prepárense", escribió Shakira, para más tarde agregar: "¡No hay nada más grande que esto! ¡Estoy tan emocionada de subir al escenario del Super Bowl LIV con JLo".

El Super Bowl LIV se llevará a cabo el 2 de febrero de 2020 en el Hard Rock Stadium, en Miami Garden, Florida. Se tratará de la final número 54 de la NFL y en ella se alzará el campeón de la temporada 2019.

La fecha del Super Bowl coincide con el cumpleaños 43 de Shakira, que ya ha estado ligada al deporte con el tema de Sudáfrica 2010

Por su parte, Jennifer Lopez también se estrenará como figura en un show de medio tiempo del Super Bowl.

Sin embargo, al igual que su colega colombiana, ya anteriormente prestó su voz para eventos deportivos. Tal fue el caso del Mundial de Furbol Brasil 2014, cuando Jennifer Lopez se unió a Pitbull y Claudia Leitte en el tema "We Are One (Ole Ola)".

Shakira y Jlo, se suman a los artistas que han tenido la oportunidad de formar parte de este gran evento deportivo, entre ellos Lady Gaga, Beyoncé, Justin Timberlake, Travis Scott, Bruno Mars, Maroon 5, Katy Perry, entre muchos otros.