Cantautores mazatlecos irÃ¡n a convenciÃ³n nacional

Cantautores mazatlecos irán a convención nacional

Audicionan cantautores para ser parte de la Expo Compositores, de los 47 que participaron en el casting, seis de ellos fueron elegidos

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ Un total de 47 cantautores de diferentes ciudades de Sinaloa, incluso estados vecinos, se dieron cita en el casting que realizó el colectivo Expo Compositores, por primera vez en Mazatlán.

Y aunque serían seleccionados cinco talentos, fueron seis los afortunados que podrán participar en la convención nacional en la Ciudad de México, dos de ellos son los mazatlecos Kory Velarde y Óscar Gomez.

Además de participar en el foro nacional, que se realizará el 22 y 23 de octubre de este año, a los selecciones les grabarán dos temas en un disco que se realizará como resultado de esta edición de Expo Compositores, que ya realizó la selección de cinco talentos en Oaxaca, y visitará otros Estados.

Calificando la originalidad, estilo, creatividad, proyección y voz estuvieron como jurados César Benítez, Rosemary de la Rocha y Rosalía García. Pero como sorpresa para los participantes estuvieron presentes los cantantes Julio Preciado, Carlos Sarabia, Alex Ojeda y Claudio Alcaraz.

Los cantantes de banda ofrecieron consejos y coincidieron que la clave para lograr una carrera en el ámbito musical es la combinación de talento, originalidad, pasión y disciplina.

“Lo importante es tener un estilo propio, puedes tener una gran voz, pero si no tienes un estilo propio no vas a funcionar jamás, y les voy a poner tres casos, la voz de Charito Sánchez, la de Valentín Elizalde y la de Julio Preciado, ni uno se parece en nada, son voces muy diferentes, y no somos las grandes voces, pero somos un estilo único”, dijo Julio Preciado en su mensaje.

Algunos de los compositores sinaloenses que asistieron a la audición fueron el guasavense Pirru Espinoza, la mazatleca Polita Ortega, El Capricho de Sinaloa, Oswaldo Cordero y Mago Hernández.

Uno de los organizadores del evento fue Miguel Báez, quien es autor de exitosos temas que han grabado Los Recoditos y El Mimoso, entre otros.

Es de destacar que el productor musical César Benítez, quien fue uno de los jurados, trabajó con Juan Gabriel, Joan Sebastian y actualmente colabora con Gloria Trevi.

La audición comenzó con la voz de Perla López, quien interpretó los temas “Luz violeta” y “Oro y plata”, pero no como participante sino como artista invitada.

Entre los primeros participantes se encontraban Gerardo Millán, quien interpretó “Cómo no quererte”. Le siguió Paty Gómez y acompañada de su guitarra entonó “No soy la misma”; también estuvo Luis Manuel Saucedo con la melodía “No tengo miedo”.

SELECCIONADOS

Cristian Landeros

Dueto Cuxta (Bryan Correa y David Osorio)

Arturo Sámano

Óscar Gómez

Cony Velazquez