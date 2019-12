Capitana Marvel y Jessica Jones, dos superheroínas que serían LGBT en la Fase 5 de Marvel

Más que nuevos personajes, serán antiguos, cuyas vidas personales podrán conocerse desde otro punto de vista

27/12/2019 | 09:45 AM

Madrid (SinEmbargo).- Parece que en Marvel están decididos por apostar en una mayor representación de colectivos y minorías en sus películas, de fuerte visión comercial y destinadas a grandes audiencias. La Casa de las Ideas tiene planeado añadir dos superhéroes LGBT en sus siguientes fases, lo que sería, sin duda, un paso hacia delante hacia una mayor visibilidad, de acuerdo con Europa Press.

Más allá de ligeros guiños, como el visto en Avengers: Endgame, parece que el equipo liderado por Kevin Feige quiere ser más explícito en la representación. Ya en la Fase 4 podrá verse una superheroína abiertamente bisexual, será el caso de Valkiria en Thor: Love And Thunder, también uno de los miembros de The Eternals será gay y, en palabras de Feige, “estará casado y tendrá una familia”.

Pero parece que la cosa irá a más. Según revela We Got This Covered, en la Fase 5 habrá otros dos superhéroes más. Más que nuevos personajes, serán antiguos, cuyas vidas personales podrán conocerse desde otro punto de vista.

El primero será la Capitana Marvel, el personaje al que interpreta Brie Larson. La vida sentimental de la ex piloto militar nunca llegó a abordarse en su película en solitario, como tampoco en Endgame. Parece ser que se sabrá más en su segunda cinta a solas, en la que se anunciará que es lesbiana.

El otro personaje será Jessica Jones. Interpretada por Krysten Ritter, es uno de los superhéroes que tuvo serie en Netflix que el público más ganas tiene de ver compartiendo escenario con los Vengadores. Pese a su complicada relación con Luke Cage, la superheroína mostrará su lado bisexual.

Todas estas informaciones hay que, de momento, tomarlas con pinzas, al no haber nada confirmado por Marvel Studios. Por otro lado, al ser planes a tan largo plazo, todo puede cambiar.

Además, cabe destacar que esta información proviene de los mismos insiders que filtraron la relación entre Rey y Palpatine en Star Wars, la serie de She-Hulk para Disney+ y las posibilidades de Daniel Radcliffe para convertirse en Moon Knight.