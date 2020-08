Captan cámaras de vigilancia arrancones de youtubers en Mazatlán, pero no hubo detenidos

Francisco Guerra dice que se implementó un operativo para ubicar a los responsables pero no los localizaron y que se investiga a los agentes que se tomaron fotos con los youtubers

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ En videos quedaron grabadas las características de los vehículos que participaron presuntamente en arrancones la tarde del pasado jueves en el malecón de Mazatlán y al parecer fueron realizados por youtubers que con ello dan mal ejemplo a la sociedad, dijo el subdirector de la Policía de Tránsito Municipal, Francisco Guerra González.

Además, indicó que investiga a los agentes de Tránsito que se tomaron fotos con los youtubers, ya que en redes sociales también circulan una fotografía del youtuber Markitos Toy y sus acompañantes, posando con agentes de Tránsito.

"Nosotros tuvimos un reporte el día jueves, a las seis y media de la tarde aproximadamente, lo reportó un compañero que se encontraba en el operativo de los cruceros peatonales de la Avenida del Mar, pero se nos perdieron al lado norte de Valentino ya que con las cámaras de vigilancia hasta ahí los podemos localizar", continuó Guerra González entrevista telefónica.

"Se hizo un operativo ese día y el día de ayer y lamentablemente no lo localizamos, pero con los videos queda evidencia por si se sorprende el vehículo circulando aquí en Mazatlán pues ya tenemos con qué proceder para la detención del mismo".

Como se informó públicamente en este diario, el youtuber Markitos Toys está en una nueva polémica luego de que empezaron a circular videos que muestran cómo habría protagonizado arrancones junto con sus amigos en el malecón de Mazatlán.

En los últimos días el youtuber y sus acompañantes llamados "Los Toys", difundieron imágenes sobre su estadía en el puerto, incluso en su canal de You Tube, se publicó un video con aspectos de ese viaje al que acudieron según a descansar y divertirse, se añadió en la información.

Se exhiben youtubers haciendo arrancones en malecón de Mazatlán

El subdirector de la Policía de Tránsito Municipal agregó que en los videos no le aparecen placas a las unidades que presuntamente participaron en los presuntos arrancones.

"No le aparecen placas, ese es el motivo también, no le aparecen placas y por lo tanto no lo podemos rastrear por medio de la base de C -4 (Centro de Control, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado), (se captó) las características de los vehículos así como salen en los videos, el vehículo color azul, la vagoneta gris y la otra camioneta negra", reiteró.

Precisó que el del pasado jueves es el único caso que la Policía de Tránsito tiene registrado como presuntos arrancones en el malecón de Mazatlán.

"Es el único, todo parece que es una persona de Internet (youtuber), la verdad yo desconozco, pero pues lamentablemente son ejemplos que no deben de darse, lamentablemente la misma gente es la que los hace populares, sus seguidores", reiteró Guerra González.

Respecto a las imágenes de agentes de Tránsito con los personajes públicos presuntamente relacionados con las unidades que circularon por el malecón, agregó que el caso ya se investiga para aplicar, en caso de ser necesario, el correctivo disciplinario correspondiente, aunque los involucrados señalaron que las gráficas fueron tomadas en una hora distinta, y que desconocían del incidente que se había registrado, ya que éste fue evidenciado un día después.

También enfatizó que hay personas que lamentablemente están tomando de manera rutinaria los arrancones en otros puntos de la ciudad, principalmente en la Avenida José Luis "Peche" Rice y Cerritos, pero se les está combatiendo.

"Lamentablemente hay personas que están tomando ya de manera rutinaria los arrancones, los estamos combatiendo, ya tenemos ubicado cuando los hacen las motocicletas (motociclistas), tenemos ubicado cuando lo hacen los vehículos, inclusive ha habido detenciones en las últimas dos semanas", subrayó el subdirector de la corporación vial.

"Tenemos un aproximado de 27 motocicletas detenidas y como ocho vehículos por los arrancones en las últimas dos, tres semanas, estamos tratando de evitar, estamos trabajando en eso, estamos trabajando en estrategias coordinándonos con Policía Municipal y los elementos de la Policía Turística, tanto Tránsito como Policía Turística".

Reiteró que se está tratando de elaborar estratégicas para disminuir la práctica de los arrancones en motocicletas y vehículos.

"Y más que nada tratar de evitar algún accidente o alguna pérdida de vida humana”, recalcó Guerra González.

Informó que en el caso de los vehículos que se han detenido por esta práctica por parte de la Policía de Tránsito queda detenida la unidad por ser conducida con velocidad inmoderada o exceso de velocidad y por parte de la Policía Municipal queda detenido el conductor por poner en riesgo la vida de terceras personas.

Se está actuando conforme lo marca la Ley de Movilidad Sustentable y el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mazatlán, subrayó.