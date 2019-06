BEISBOL

Capturan a otro presunto culpable en atentado a David Ortiz; ya son 11 los detenidos

Revelan que pagaron más de 150 mil pesos para matar a ‘Big Papi’

Noroeste / Redacción

SANTO DOMINGO, República Dominicana._ Las autoridades de República Dominicana anunciaron el martes el arresto del 11er sospechoso por el intento de asesinato del extoletero de los Medias Rojas de Boston David Ortiz.

El sospechoso fue identificado por un funcionario como Franklin Junior Merán. El funcionario pidió el anonimato para dar a conocer la información debido a que no estaba autorizado para discutir el caso públicamente. Dijo a The Associated Press que Merán está acusado de alquilar uno de los automóviles utilizados en el ataque perpetrado el 9 de junio en un bar de Santo Domingo.

Otros 10 sospechosos, incluyendo al autor del disparo, ya recibieron la orden de pasar un año en prisión preventiva en lo que continúa la investigación. Las autoridades indicaron que buscan a por lo menos otros tres sospechosos, incluyendo al hombre que creen que pagó a los sicarios.

Las autoridades no han dado a conocer muchos detalles del caso y han tenido audiencias privadas en la corte, pero el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo a la prensa que espera difundir más información el miércoles.

El arresto más reciente se da en momentos en los que el Hospital General de Massachusetts actualizó la condición de Ortiz de “vigilada” a “buena”. Médicos en República Dominicana le extirparon la vesícula y parte de los intestinos al expelotero antes de que fuera trasladado a Boston para recibir tratamiento adicional.

Los Medias Rojas emitieron un comunicado a nombre de su esposa, Tiffany Ortiz, quien dijo que el beisbolista retirado continúa recuperándose y “seguimos agradecidos con todos los que han ayudado a David a través de esta difícil experiencia”. Añadió que la recuperación del 10 veces invitado al Juego de Estrellas “se ha visto fortalecida por tantas muestras de amor” que nos han llegado de todo el mundo y han “levantado su ánimo enormemente”.