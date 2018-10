Capturas de atÃºn no han sido buenas en los Ãºltimos aÃ±os, dice Leovigildo Carraza

Capturas de atún no han sido buenas en los últimos años, dice Leovigildo Carraza

El empresario atunero comentó que el cambio climático afecta las capturas de atún

Fernanda González

MAZATLÁN._ El empresario atunero Leovigildo Carranza Beltrán, aseguró que los últimos años no han sido buenos para la captura de esta especie de la familia de los túnidos, y el cambio climático es uno de los factores que más afectan.

Señaló que la temporada del 2018 se vio afectada por los fenómenos meteorológicos, que obligaron a las embarcaciones a buscar resguardo.

“Debido a los ciclones la pesca bajó mucho, los barcos que están llegando ya no van a salir hasta el día 18 de enero (del 2019) porque la veda empieza el 8 de noviembre (del 2018), ya no se pueden sacar ahorita los barcos a pescar porque serían muy pocos días y no conviene”, dijo.

Y en ese sentido, también comentó que la producción de atún y en otras especies ha escaseado debido al cambio climático.

“Sí, es cierto, el cambio climático nos ha pegado, no nada más en el atún, en la mayor parte de la producción es lo que está pasando”, comentó.

Y en cuanto a la temporada, Carranza Beltrán señaló que sólo llegó a ser regular-buena.

“Fue regular porque no hemos tenido una buena producción, vamos a quedar como el año pasado, que no fue un buen año, pero regular más o menos”, dijo.

También comentó que el incremento en los costos del diésel marino ha afectado al sector, y se han tenido que igualar los precios de la lata de atún.

“Si se nos sube el diésel, nosotros subimos la lata de atún y los consumidores pues tienen que pagar más. Los incrementos son muy altos, se ha tenido que incrementar todo el producto, no nada más el atún”, dijo.

Comentó que este año México registrará una captura de alrededor de 120 mil toneladas de atún.