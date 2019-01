Cara Delevingne reta a Kendall Jenner y Miley Cyrus a un nuevo challenge

La modelo pone en marcha #MyEcoResolution, una iniciativa con la que quiere involucrar a las personas más influyentes

Noroeste / Redacción

¡Por una buena causa! Al igual que el resto de los mortales, las celebrities también tienen sus buenos propósitos para este nuevo año. ¿El de Cara Delevingne? Seguir usando las redes sociales para mostrar su apoyo a diferentes causas y hablar libremente de cualquier tema, sin miedo a perder por ello seguidores.

Tras la polémica que protagonizó hace unas semanas al confesar cómo se había sentido al ver un documental sobre los supuestos abusos cometidos por parte del cantante R. Kelly (un posicionamiento que le valió el enfado de muchos de sus followers), la modelo y actriz ha querido usar Instagram para comprometerse con una nueva campaña.

Una iniciativa con la que quiere concienciar a la gente de los peligros que corre el planeta y que bautizó con el nombre de #MyEcoResolution.

“En 2019, quiero resaltar más la polémica. La confrontación NO ES VIOLENCIA, por cierto, es comunicación. Algo con lo que aún estoy luchando. Siempre me han pedido que evite la confrontación, lo que me hizo permanecer en silencio casi toda mi vida. El silencio fomenta la represión y la represión me enferma. Así que, ¡nunca más!”, expresó la artista.

“Adiós al silencio y a los seguidores que se han ido, hola a la confrontación y a los seguidores que vendrán”, compartía Cara Delevingne en su perfil oficial de Instagram, haciendo referencia al incidente que había tenido con sus followers por culpa de R. Kelly.

Una resolución que, al parecer ya tiene nuevo objetivo a la vista: proteger el medioambiente. Después del Ice bucket challenge o el 22 push-up challenge, las celebridades tienen ante ellos un nuevo reto, publicó elintra.com.ar.

#MyEcoResolution, una campaña puesta en marcha por Cara con la que quiere que rostros conocidos se comprometan de forma pública a cuidar con una medida específica el medio ambiente.

En una imagen que la actriz y modelo colgó en su red social, explica en qué consiste este retro, nominando al mismo tiempo a tres personas: Kendall Jenner, Miley Cyrus y Jared Leto.

“Me he asociado con @advayainitiative @christabel_rose para crear @myecoresolution. El cambio climático, la destrucción del medio ambiente y las enfermedades mentales son crisis conectadas que nos dicen que nuestra forma de vida no funciona para nosotros ni para el planeta. Puede ser difícil hablar de destrucción ambiental cuando gran parte de la forma en que vivimos es insostenible. Pero esta culpa, vergüenza y miedo no nos están sirviendo a nosotros ni a nuestra Tierra”, indicó la top.

“#MyEcoResolution no se trata de ser ‘perfecto’ sino de ir en la dirección correcta. A través de la conciencia, podemos actuar y hacer cambios positivos en nuestra vida diaria para ayudar a prevenir el cambio climático y las enfermedades mentales”, añade la actriz. ¿Su compromiso? Renunciar a botellas de plástico y pajitas de plástico. “Estoy tomando la resolución de comenzar a hacer cambios positivos en la forma en que vivo para ayudar a prevenir el cambio climático, la destrucción del medio ambiente y las enfermedades mentales”, culminó Cara Delevingne.