Caravana de migrantes hondureños fue frenada en Guatemala, afirma AMLO

El titular del Poder Ejecutivo federal mexicano indicó que a él y a los miembros de su Gobierno les causó extrañeza que esta nueva caravana migrante se iniciara en vísperas de las elecciones en Estados Unidos

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy que una caravana de alrededor 2 mil 500 migrantes hondureños fue frenada en Guatemala, ya que los integrantes desistieron de llegar a México por la contingencia sanitaria a causa del coronavirus.

"Tanto Honduras como Guatemala ayudaron a convencer a los integrantes de esta caravana de que no hay condiciones sanitarias y que había que actuar de manera distinta. Ya la mayoría de migrantes ha regresado a Honduras, de Guatemala, pero ya no hay el número de personas que se pensaba iban a entrar al País, se hablaba de 2 mil 500 integrantes, ya no, son muy pequeños grupos, no hay ningún problema, es el regreso a la normalidad", dijo el mandatario nacional.

El titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano indicó que a él y a los miembros de su Gobierno les causó extrañeza que esta nueva caravana migrante se iniciara en vísperas de las elecciones en Estados Unidos, ya que aunque acotó que no lo podía afirmar, la misma se podría utilizar con intereses políticos.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el político tabasqueño informó que su Gobierno entabló comunicación con sus homólogos de Honduras y Guatemala para su intervención. Asimismo, señaló que en México se dan opciones y alternativas, aunque indicó que nadie sale de su pueblo por gusto, sino por necesidad. "De todas maneras si hay un plan especial en la frontera sur y estamos pendientes, tratamos el asunto", dijo.

El Presidente agregó que desde el pasado viernes 2 de octubre le pidió a Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que entablara comunicaciones con los gobiernos centroamericanos de Honduras y Guatemala.

Ayer domingo la Policía de Guatemala aseguró que había regresado a Honduras a 2 mil 65 migrantes desde el jueves pasado. La mayoría de ellos fueron interceptados cerca a la frontera con Honduras, en los departamentos Izabal y Chiquimula, afirmó dicha institución.

La nueva caravana de migrantes que partió el pasado jueves 1 de octubre de San Pedro Sula, Honduras, y que ingresó de forma violenta a Guatemala, fue desmantelada en el departamento del Petén, la noche del sábado, por elementos del Ejército de dicho país y la Policía Nacional Civil (PNC), donde se registró un enfrentamiento.

Según lo reportó el diario El Universal, dicha caravana se fraccionó en tres partes pequeñas y algunos lograron llegar al poblado de Tecún Umán, pero también fueron obligados a regresar a su país de origen. Ayer domingo 4 de octubre, alrededor de 300 elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional (GN) y del Instituto Nacional de Migración (INM) sellaron la frontera con Guatemala.

Poco antes del mediodía, los elementos que portaban escudos antimotines, toletes y chalecos protectores, arribaron a la orilla del río Suchiate, que divide a México con Guatemala, y en grupos de ocho -acompañados por agentes migratorios- se instalaron en los pasos informales a lo largo de un kilómetro.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno mexicanas, prevenir actos que vulneren las garantías de quienes integran la caravana migrante que salió de Honduras con destino a Estados Unidos.