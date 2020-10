Cardenales pega primero y rápido para poner a Padres al borde de la eliminación

SAN DIEGO._ Paul Goldschmidt conectó un jonrón de dos carreras para adornar un rally de cuatro anotaciones en la primera entrada, con el que los Cardenales de San Luis se enfilaron a vencer 7-4 a los Padres de San Diego en el primer duelo de su serie.

El bullpen de San Luis se mantuvo firme después de que el abridor Kwang Hyun Kim flaqueó en su debut en Postemporada.

San Luis necesita otra victoria para eliminar a los Padres por cuarta ocasión en Playoffs desde 1996. Los Cardenales barrieron a San Diego en las series divisionales de 1996 y 2005, además de imponerse 3-1 en 2006, en la última aventura de los Padres en Postemporada.

How about those first inning bats! pic.twitter.com/NEGp2ZgWqh

El segundo juego está programado para este jueves.

Los Cardenales tuvieron oportunidad de darse un respiro con dos días de descanso antes del comienzo de la serie. San Luis cerró la campaña regular con 53 juegos en 44 días, incluidas 11 dobles carteleras con sólo un par de días libres. El equipo vio suspendida su temporada durante 14 juegos, de finales de julio a mediados de agosto, a raíz de que 10 peloteros y ocho empleados dieron positivo por Covid-19.

A marchas forzadas, los Cardenales debieron ponerse a tono en el acondicionamiento físico durante la campaña.

El derecho Chris Paddack (0-1) no pudo dar a los Padres el impulso que necesitaban con urgencia después de que Mike Clevinger y Dinelson Lameto fueron excluidos del roster para la serie por lesiones sufridas durante sus últimas aperturas de la temporada regular.

Paddack duró sólo dos entradas y un tercio en la loma, en las que toleró seis carreras y ocho imparables, ponchó a un rival y caminó a otro.

The guy who made this catch was born in 1998. pic.twitter.com/jUQINpAcMT