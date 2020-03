Cardi B donarÃ¡ dinero de canciÃ³n a empleados afectados por pandemia

NUEVA YORK._ La rapera Cardi B se ha comprometido a donar los fondos obtenidos de un remix en el que se utiliza el audio de un vídeo viral de Instagram en el que la cantante advertía, con su característico estilo desenfadado y estridente, de los peligros del coronavirus.

Su mensaje, que se convirtió en un himno para sus fans de todo el mundo para quedarse en casa ante el avance del Covid-19, se transformó en una canción llamada "Coronavirus", que el viernes se situaba en el cuarto lugar de las canciones de hip-hop más escuchadas en la lista de iTunes.

Every time I hear someone talk about the virus all I think of is cardi b saying coronavirus pic.twitter.com/8Ke0hXILDO