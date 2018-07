﻿Cardi B es favorita a los MTV Video Music Awards - Noroeste

Cardi B es favorita a los MTV Video Music Awards

La rapera tiene 10 nominaciones a los premios; le siguen Beyoncé y Jay-Z, Drake y Childish Gambino; estrenan categoría latina

Noroeste / Redacción

La rapera Cardi B se puso a la cabeza con 10 nominaciones a los MTV Video Music Awards, al superar a Jay-Z y Beyoncé, quienes fueron reconocidos por su trabajo filmado en el museo del Louvre.

Cardi B, quien en poco más de un año se ha convertido en una de las mujeres más prominentes en el hip-hop, un mundo dominado por hombres, será sin duda la estrella de la entrega de premios que tendrá lugar el 20 de agosto, en Nueva York, de acuerdo a elcomercio.pe.

Nacida en el Bronx con el nombre de Belcalis Almanzar, la cantante compite por las categorías Latina y hip-hop, así como de artista del año y mejor nueva artista.

La cantante de 25 años, recientemente convertida en madre, fue nominada al mejor video del año, como artista destacada en Finesse por el renacimiento del funk de Bruno Mars. El video rinde tributo a In Living Color, una comedia pionera de la televisión de principios de la década de 1990.

Beyonce y Jay-Z fueron nominados para ocho premios, todos por Apeshit, una producción con una meticulosa coreografía grabada en el museo del Louvre, que abre con la pareja parada frente a la pintura de la Mona Lisa.

Apeshit fue parte del álbum sorpresa Everything is Love atribuido a The Carters, su apellido de familia, y que celebra su matrimonio marcado en años anteriores por ciertas tensiones.

NUEVA CATEGORÍA

A un año del sorpresivo desaire a Despacito, los Premios MTV a los Videos Musicales estrenan una categoría de música latina en la que Luis Fonsi y Daddy Yankee sí competirán, pero por separado.

Los organizadores de los VMAs, como también se les conoce a estos galardones por sus siglas en inglés, anunciaron el lunes el premio al mejor video de música latina.

Fonsi fue nominado junto con Demi Lovato por Échame la culpa. Yankee, por Dura. Se medirán con Maluma, quien figura en solitario por Felices los 4 y junto a Shakira por Chantaje; así como J Balvin y Willy William por Mi gente, y Jennifer López, DJ Khaled y Cardi B por Dinero, citó el diario milenio.com

PARA SABER

- Los premios MTV VMA se entregarán el 20 de agosto en el Radio City Music Hall en Nueva York.

- La ceremonia será transmitida en vivo por MTV Latinoamérica a las 8:00 hora de México

- Los fans en Estados Unidos pueden votar por sus artistas favoritos en ocho categorías que incluyen video del año, artista del año y mejor colaboración en el sitio vma.mtv.com

- La votación cierra el 10 de agosto, excepto para la categoría de mejor artista nuevo, que seguirá activa hasta la transmisión de los premios.

- Los nominados a canción del verano serán anunciados en una fecha posterior.

NOMINADOS

VIDEO DEL AÑO

Ariana Grande: “No Tears Left to Cry”, Republic Records.

Bruno Mars ft. Cardi B: “Finesse (Remix)”, Atlantic Records.

Camila Cabello ft. Young Thug: “Havana”, Syco Music/Epic Records.

The Carters: “APES**T”, Roc Nation/Parkwood Entertainment.

Childish Gambino: “This Is America”, mcDJ / RCA Records.

Drake: “God's Plan”, YMCMB/Cash Money/Republic Records.

ARTISTA DEL AÑO

Ariana Grande, Republic Records.

Bruno Mars: Atlantic Records.

Camila Cabello: Syco Music/Epic Records.

Cardi B: Atlantic Records.

Drake: YMCMB/Cash Money/Republic Records.

Post Malone: Republic Records.

CANCIÓN DEL AÑO

Bruno Mars ft. Cardi B: “Finesse (Remix)”, Atlantic Records.

Camila Cabello ft. Young Thug: “Havana”, Syco Music/Epic Records.

Drake: “God's Plan”, YMCMB/Cash Money/Republic Records.

Dua Lipa: “New Rules”, Warner Bros. Records.

Ed Sheeran: “Perfect”, Atlantic Records.

Post Malone ft. 21 Savage: “rockstar”, Republic Records.

MEJOR VIDEO LATINO

Daddy Yankee: “Dura”, El Cartel Records/UMLE

J Balvin, Willy William: “Mi Gente”, UMLE/Republic Records

Jennifer Lopez ft. DJ Khaled & Cardi B: “Dinero”, Epic Records/Nuyorican Productions.

Luis Fonsi, Demi Lovato: “Échame La Culpa”, UMLE/Republic/Island/Universal Music Latino.

Maluma: “Felices los 4”, Sony Music Entertainment US Latin.

Shakira ft. Maluma: “Chantaje”, Sony Music Entertainment US Latin.

MEJOR ARTISTA NUEVO

Bazzi: iamcosmic/Atlantic Records.

Cardi B: Atlantic Records.

Chloe x Halle: Parkwood Entertainment/Columbia Records.

Hayley Kiyoko: Atlantic Records.

Lil Pump: Warner Bros. Records

Lil Uzi Vert: Atlantic Records.

MEJOR COLABORACIÓN

Bebe Rexha ft. Florida Georgia Line: “Meant to Be”, Warner Bros. Records.

Bruno Mars ft. Cardi B: “Finesse (Remix)”, Atlantic Records.

The Carters: “APES**T”, Roc Nation/Parkwood Entertainment.

Jennifer Lopez ft. DJ Khaled & Cardi B: “Dinero”, Epic Records/Nuyorican Productions.

Logic ft. Alessia Cara & Khalid: “1-800-273-8255”, Def Jam Recordings.

N.E.R.D & Rihanna: “Lemon”, i am OTHER/Columbia Records.

ARTISTA PUSH DEL AÑO

JULIO 2018: Chloe x Halle, Parkwood Entertainment/Columbia Records.

JUNIO 2018: Sigrid, Island Records.

MAYO 2018: Lil Xan, Columbia Records.

ABRIL 2018: Hayley Kiyoko, Atlantic Records

MARZO 2018: Jessie Reyez, Island Records.

FEBRERO 2018: Tee Grizzley, 300 Entertainment.

ENERO 2018: Bishop Briggs, Island Records.

DICIEMBRE 2017: Grace VanderWaal, Syco Music/Columbia Records.

NOVIEMBRE 2017: Why Don’t We, Atlantic Records.

OCTUBRE 2017: PRETTYMUCH, Syco Music/Columbia Records.

SEPTIEMBRE 2017: SZA, TDE/Aftermath/Interscope Records.

AGOSTO 2017: Kacy Hill, Def Jam Recordings.

JULIO 2017: Khalid, RCA Records.

JUNE 2017: Kyle, Atlantic Records.

MAYO 2017: Noah Cyrus, Republic Records.

MEJOR POP

Ariana Grande: “No Tears Left to Cry”, Republic Records.

Camila Cabello ft. Young Thug: “Havana”, Syco Music/Epic Records.

Demi Lovato: “Sorry Not Sorry”, Island Records.

Ed Sheeran: “Perfect”, Atlantic Records.

P!nk: “What About Us”, RCA Records.

Shawn Mendes: “In My Blood”, Island Records.

MEJOR HIP HOP

Cardi B ft. 21 Savage: “Bartier Cardi”, KSR/Atlantic Records.

The Carters: “APES**T”, Roc Nation/Parkwood Entertainment.

Drake: “God's Plan”, YMCMB/Cash Money/Republic Records.

J. Cole: “ATM”, Dreamville/Roc Nation/Interscope Records.

Migos ft. Drake: “Walk It Talk It”, Quality Control/Capitol Records.

Nicki Minaj: “Chun-Li”, Young Money/Cash Money Records.

MEJOR DANCE

Avicii ft. Rita Ora: “Lonely Together”, Geffen Records.

Calvin Harris & Dua Lipa: “One Kiss”, Columbia Records.

The Chainsmokers: “Everybody Hates Me”, Disruptor Records/Columbia Records.

David Guetta & Sia: “Flames”, Atlantic Records.

Marshmello ft. Khalid: “Silence”, RCA Records/Ultra Records.

Zedd & Liam Payne: “Get Low (Street Video)”, Interscope Records.

MEJOR ROCK

Fall Out Boy: “Champion”, Island Records.

Foo Fighters: “The Sky Is A Neighborhood”, RCA Records.

Imagine Dragons: “Whatever It Takes”, KIDinaKORNER/Interscope Records.

Linkin Park: “One More Light”, Warner Bros. Records.

Panic! At The Disco: “Say Amen (Saturday Night)”, Fueled By Ramen/Atlantic Records.

Thirty Seconds to Mars: “Walk On Water”, Interscope Records.

VIDEO CON MENSAJE

Childish Gambino: “This Is America”, mcDJ / RCA Records.

Dej Loaf and Leon Bridges: “Liberated”, Columbia Records.

Drake: ‘God’s Plan”, YMCMB/Cash Money/Republic Records.

Janelle Monáe: “PYNK”, Bad Boy Records/Atlantic Records.

Jessie Reyez: “Gatekeeper”, Island Records.

Logic ft. Alessia Cara & Khalid: “1-800-273-8255”, Def Jam Recordings.

MEJOR CINEMATOGRAFÍA

Alessia Cara: “Growing Pains”, Def Jam Recordings, Cinematografía a cargo de Pau Castejón.

Ariana Grande: “No Tears Left to Cry”, Republic Records, Cinematografía a cargo de Scott Cunningham.

The Carters: “APES**T”, Roc Nation/Parkwood Entertainment, Cinematografía a cargo de Benoit Debie.

Childish Gambino: “This Is America”, mcDJ / RCA Records, Cinematografía a cargo de Larkin Seiple.

Eminem ft. Ed Sheeran: “River”, Shady/Aftermath/Interscope Records, Cinematografía a cargo de Frank Mobilio & Patrick Meller.

Shawn Mendes: “In My Blood”, Island Records, Cinematografía a cargo de Jonathan Sela.

MEJOR DIRECCIÓN

The Carters: “APES**T”, Roc Nation/Parkwood Entertainment, Dirigido por Ricky Saix.

Childish Gambino: “This Is America”, mcDJ / RCA Records, Dirigido por Hiro Murai.

Drake: “God's Plan”, YMCMB/Cash Money/Republic Records, Dirigido por Karena Evans.

Ed Sheeran: “Perfect”, Atlantic Records, Dirigido por Jason Koenig.

Justin Timberlake ft. Chris Stapleton: “Say Something”, RCA Records, Dirigido por Arturo Perez Jr.

Shawn Mendes: “In My Blood”, Island Records, Dirigido por Jay Martin.

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE

The Carters: “APES**T”, Roc Nation/Parkwood Entertainment, Dirección de Arte a cargo de Jan Houlevigue.

Childish Gambino: “This Is America”, mcDJ / RCA Records, Dirección de Arte a cargo de Jason Kisvarday.

J. Cole: “ATM”, Dreamville/Roc Nation/Interscope Records, Dirección de Arte a cargo de Miles Mullin.

Janelle Monáe: “Make Me Feel”, Bad Boy Records/Atlantic Records, Dirección de Arte a cargo de Pepper Nguyen.

SZA: “The Weekend”, TDE/RCA Records, Dirección de Arte a cargo de SZA y Solange.

Taylor Swift: “Look What You Made Me Do”, Big Machine Records, Dirección de Arte a cargo de Brett Hess.

MEJORES EFECTOS VISUALES

Ariana Grande: “No Tears Left to Cry”, Republic Records, Efectos Visuales a cargo de Vidal y Loris Paillier for Buf.

Avicii ft. Rita Ora: “Lonely Together”, Geffen Records, Efectos Visuales a cargo de KPP.

Eminem ft. Beyoncé: “Walk On Water”, Shady/Aftermath/Interscope Records, Visual Effects Supervisor Rich Lee para Drive Studios.

Kendrick Lamar & SZA: “All The Stars”, TDE/Aftermath/Interscope Records, Efectos Visuales a cargo de Loris Paillier para BUF Paris.

Maroon 5: “Wait”, 222/Interscope Records, Efectos Visuales a cargo de TIMBER.

Taylor Swift: “Look What You Made Me Do”, Big Machine Records, Efectos Visuales a cargo de Ingenuity Studios.

MEJOR COREOGRAFÍA

Bruno Mars ft. Cardi B: “Finesse (Remix)”, Atlantic Records, Coreografía a cargo de Phil Tayag & Bruno Mars.

Camila Cabello ft. Young Thug: “Havana”, Syco Music/Epic Records, Coreografía a cargo de Calvit Hodge y Sara Bivens.

The Carters: “APES**T”, Roc Nation/Parkwood Entertainment, Coreografía a cargo de Sidi Larbi Cherkaoui y Jaquel Knight.

Childish Gambino: “This Is America”, mcDJ / RCA Records, Coreografía a cargo de Sherrie Silver.

Dua Lipa: “IDGAF”, Warner Bros. Records, Coreografía a cargo de Marion Motin.

Justin Timberlake: “Filthy”, RCA Records, Coreografía a cargo de Marty Kudelka, AJ Harpold, Tracy Phillips, y Ivan Koumaev.

MEJOR EDICIÓN

Bruno Mars ft. Cardi B: “Finesse (Remix)”, Atlantic Records, Edición a cargo de Jacquelyn London.

The Carters: “APES**T”, Roc Nation/Parkwood Entertainment, Edición a cargo Taylor Ward y Sam Ostrove.

Childish Gambino: “This Is America”, mcDJ / RCA Records, Edición a cargo de Ernie Gilbert.

Janelle Monáe: “Make Me Feel”, Bad Boy Records/Atlantic Records, Edición a cargo de Deji Laray.

N.E.R.D & Rihanna: “Lemon”, i am OTHER/Columbia Records, Edición a cargo de Taylor Ward.

Taylor Swift: “Look What You Made Me Do”, Big Machine Records, Edición a cargo de Chancler Haynes para Cosmo.