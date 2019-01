Cáritas Mazatlán anuncia ofertas en su bazar todos los días de enero

Todo lo que quepa en una bolsa lo venderán por 80 pesos, dice Verónica Santos Barajas

Fernanda Magallanes

08/01/2019 | 12:20 AM

El bazar de Cáritas pondrá en oferta su mercancía, todo lo que quepa en una bolsa de plástico por 80 pesos, informó Verónica Santos Barajas.

La responsable del bazar mencionó que esta dinámica ya se ha realizado durante tres años, en la última semana de cada mes.

Pero ahora en enero, todo el mes habrá la promoción.

“Lo que hacemos es darles una bolsa de plástico, tamaño mediano y todo lo que les quepa en la bolsa les va a costar 80 pesos, pueden escoger la ropa que hay, los accesorios, incluso zapatos, la idea es que les quepa en la bolsa”, dijo Santos Barajas.

El dinero que se reúna con la venta de las cosas del bazar es para cubrir las necesidades de Cáritas y continuar realizando las actividades que le caracterizan, la principal, ayudar a los migrantes que llegan de paso al puerto.

“Se hace durante la última semana de cada mes, pero este inicio de año lo haremos todos los días, todo el mes”, dijo.

Los horarios para acudir al bazar de Cáritas son de 10:00 a 16:00 horas, y de 17:00 a 19:00 horas, a excepción de los miércoles, el cual sólo maneja horario matutino.

Necesitan medicamentos, ropa para hombre y alimentos

Cáritas requiere la ayuda ciudadana para continuar con la labor altruista que le caracteriza.

María Griselda Zamudio Valles, presidenta de Cáritas, mencionó que lo de mayor necesidad son medicamentos, sin importar si ya están usados, ellos se encargar de recoletar más.

“Necesitamos mucho medicamento, no caduco, lo que no importa es si ya está abierto, si les quedan pocas pastillas, nosotros lo que hacemos es juntar el mismo medicamento y así surtimos lo demás; ropa para hombre, no tenemos, ropa interior para ellos, calzado”, comentó.

En cuanto al alimento, Cáritas necesita de comida enlatada y alimentos no perecederos, ya que todos los días reciben a migrantes, quienes van de paso y se les da de comer.