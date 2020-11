Carlos Castaños buscará reelegirse como Diputado federal

Sin embargo, el PAN todavía está en procesos de definición de alianzas, por lo que la decisión todavía no está tomada, señaló el Legislador albiazul

Karen Bravo

26/11/2020 | 12:25 AM

El Diputado federal Carlos Castaños Valenzuela está interesado en reelegirse en su cargo rumbo a las votaciones de 2021, pero la decisión todavía no está tomanda, ya que el PAN sigue en proceso de definición de alianzas, informó el Legislador.

Todavía no he tomado la decisión, de hecho, sigue el proceso de la alianza, sigue avanzando. Va a depender mucho de esas decisiones que tienen que ver con la alianza o no alianza por parte del PAN y también con el tema del género”, explicó.

“Yo estoy pretendiendo esperarme hasta que se tomen estas determinaciones por parte del partido, una vez que así sea entonces tomar una decisión con respecto a mis aspiraciones del próximo año”, afirmó.

Mientras espera las definiciones, el actual Diputado federal externó su intención por reelegirse y continuar un periodo más en la Cámara de Diputados.

“Lo que estoy visualizando es una inclinación por la reelección esa sería mi prioridad número uno, sin embargo, insistir que en el tema de las alianzas todavía sigue en proceso y la definición de los géneros también para analizar los distritos federales para poder determinar y tomar esa decisión”, expresó.

"Pero en efecto mi inclinación prioritaria a este momento en buscar la reelección”, reiteró.