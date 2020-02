Carlos Correa arrepentido, pero niega uso de dispositivo

Noroeste / Redacción

El torpedero de los Astros de Houston, el puertorriqueño Carlos Correa, afirmó que los bateadores del equipo jamás usaron dispositivos electrónicos debajo de sus uniformes para recibir avisos sobre los pitcheos que venían.

“No, no. Eso es mentira”, exclamó Corra al ponérsele el tema de las especulaciones sobre los dispositivos. “Lo sabemos 100 por ciento como equipo. Y les puedo decir que si estoy mintiendo aquí, pierdo credibilidad. Ustedes me conocen. Quiero decir la verdad cada vez que hablo con ustedes. (Lo de los dispositivos) es falso. Nadie tenía nada puesto. ¿2018? Nada. ¿2019? Nada”.

Pese a desmentir las acusaciones en torno a los dispositivos, Correa sí expresó sumo remordimiento por el escándalo del robo de señas, revelado en una investigación de MLB dada a conocer el mes pasado. Dicho informe asegura que en la temporada regular del 2017, los Astros utilizaron medios electrónicos para descifrar las señas de los receptores contrarios y comunicarles a los bateadores de Houston cuáles pitcheos venían. Ese año, Houston se coronó campeón de la Serie Mundial.

“No hay excusa hoy”, dijo Correa. “Estuvimos mal por todo lo que hicimos en el 2017. No es lo que representamos. No es lo que queremos demostrar como organización. Estamos bien arrepentidos. Sabemos que afectamos carreras, afectamos el juego de alguna manera y ahora viendo hacia atrás, simplemente estuvo mal. Ojalá lo hubiéramos detenido como equipo. No lo hicimos y ahora estamos pagando el precio. Estamos profundamente arrepentidos”.

Correa también fue bien honesto a la hora de los beneficios del sistema de robo de señas.

“Definitivamente, es una ventaja saber lo que venía. No les voy a mentir”, dijo. “Creo que te da mayores posibilidades (de éxito)”.

Postemporada del 2017: ¿Otra historia?

Según lo expresado por Correa, el sistema de robo de señas vía electrónica no fue tan impactante en la Serie Mundial 2017 contra los Dodgers.

“Recuerdo que cuando fuimos al Dodger Stadium, usamos múltiples señas (para los Juegos 1 y 2)”, contó Correa. “Cuando fueron a nuestra casa, ellos usaron múltiples señas también. No había forma de comunicar señas cuando la oposición las está implementando de manera múltiple. Y en los playoffs, es bien ruidoso. La gente usaba múltiples señas en nuestro estadio por los rumores o lo que sea, lo que estaba pasando en ese momento. Cuando recuerdo los playoffs y esos juegos, no se vieron afectados como en la temporada regular”.

¿Y el famoso bote de basura golpeado como forma de comunicarles las señas a los bateadores de Houston?

“Sí, estaba ahí si se nos presentaba la oportunidad, pero recuerdo que (los Dodgers) usaban múltiples señas y es imposible descifrar todas esas señas”.

(Con información de MLB)