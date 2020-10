Carlos Correa volvió a dar la cara con jonrón de oro para que Astros derrota a Rays

Con su sexto jonrón de esta postemporada, Carlos Correa dejó en el terreno a los Rays el jueves en el cierre del noveno episodio del Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana para ayudar a los Astros a ganar por 4-3 y obligar un sexto partido el viernes.

Ahora Tampa Bay, que ganó los primeros tres encuentros de la serie, se encuentra arriba 3-2 en la SCLA.

