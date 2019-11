BOXEO

Carlos Cuadras va camino a otra chance titular

'El Príncipe' se prepara con todo para tener actividad el próximo 31 de diciembre en Japón

Carlos Bojórquez

A tres años de que perdiera su campeonato mundial, el sinaloense Carlos ‘Príncipe’ Cuadras se encamina a otra oportunidad titular.

El peleador nativo de la comunidad alvaradense de Tamazula Segundo indicó que se está preparando para tener actividad el 31 de diciembre en Japón, con la posibilidad de retar al campeón AMB de peso Supermosca, el británico Khalid Yafai; o hacer un pleito de eliminatoria.

“Estamos esperando la confirmación para el 31 de diciembre. Pero para el 2020 me gustaría ir contra el Gallo Estrada, que es el campeón del CMB. Yo lo que estoy esperando es una nueva oportunidad titular, ahorita me siento en la mejor forma física y mental de toda mi carrera, me encuentro muy contento, y pues listo ya nada más para que mi promotor me diga rana y yo salto”, comentó.

Cuadras fue campeón Supermosca del CMB entre 2014 y 2016, con seis defensas del título, hasta que lo perdió ante el nicaragüense Román ‘Chocolatito’ González. Después de eso sufrió derrotas ante el sonorense Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada y el boricua McWilliams Arroyo.

“Quiero el desquite con el Gallo. Fue una pelea muy cerrada, en la caída que me dio me agarró mal parado, la verdad nunca me lastimó, pero pues contó en los puntos ante los jueces. Creo que en una segunda oportunidad las cosas serán muy diferentes, podría boxear y sacarle brillo a todo el ring”, externó.

En abril de 2018, tras sus derrotas ante Estrada y Arroyo, se dio a conocer que Cuadras tuvo que someterse a un programa de rehabilitación por abuso de drogas ‘recreativas’ y alcohol. En aquel momento, admitió que ‘la fama, la gloria y el dinero que vinieron acompañados por su éxito en el ring, lo persiguieron’, cediendo a ‘la presión de pseudoamigos’.

Reapareció en agosto de ese mismo año, en Los Mochis, venciendo el panameño Ricardo Núñez, y este año ha ligado un par de victorias de mediano perfil, ambas en Estados Unidos. Su carrera es ahora dirigida directamente por Teiken Promotions, ya sin intermediarios.

“Después de haber perdido con el Chocolate y con el Gallo se me vino un bajón, pero ya le dimos vuelta a la página. Yo creo que es más campeón el que se cae y se levanta que el que se queda abajo, y ahorita vamos para arriba y vamos a darle con todo. Voy a explotar al máximo mi carrera unos tres o cuatro años más, y mi sueño es retirarme como campeón”, compartió.