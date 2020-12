Carlos David Castro Llanes, uno de los médicos de Culiacán que respondió al llamado 'Operación Chapultepec'

El doctor Carlos David Castro Llanes, de Culiacán, ingresó a las filas del IMSS el pasado mes de mayo para atender la pandemia de Covid-19 en el estado. Actualmente se encuentra en la Ciudad de México reforzando la primera línea de atención

Karen Bravo

Carlos David Castro Llanes no sólo ha enfrentado la pandemia en el estado, es uno de los doctores que fueron a apoyar a la Ciudad de México.

La pandemia de Covid-19 ha revelado la verdadera y profunda vocación que tienen los médicos por su profesión, algunos como el doctor Carlos David Castro Llanes, respondieron no solo a un llamado sino a dos para acudir a la primera línea para atender pacientes.

El joven médico tiene 27 años de edad y egresó en 2016 de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Previo a la emergencia sanitaria Carlos David laboraba en un centro oncológico personalizado donde estaba a cargo de los pacientes durante la quimioterapia, pero en abril respondió a la convocatoria lanzada por el Instituto Mexicano del Seguro Social para ingresar en la atención de pacientes Covid.

“Cuando yo entré se acababa de abrir el hospitalito o medicina interna sur que está ahí en el mismo hospital del HGR No. 1, es un área nueva que es específica y puro de Covid. Desde que yo entré fui asignado a esa área”, explicó.

En mayo fue adscrito el Hospital General Regional No.1 del IMSS en Culiacán donde permaneció hasta el 23 de diciembre cuando salió a la Ciudad de México repondiendo a otro llamado del Instituto.

La 'Operación Chapultepec' es una convocatoria realizada por el IMSS a nivel nacional para que personal médico y de enfermería viajaran a la Ciudad de México y Estado de México a reforzar los hospitales por el rebrote de casos de coronavirus en dichas entidades; el doctor Castro Llanes fue uno de los 20 médicos de la primera brigada que envió Sinaloa.

“Sabíamos que existía el riesgo de irnos en las fechas más familiares pero pues son decisiones que uno toma que son fuertes y aquí estamos”, expresó.

“Sí está muy fuerte la situación aquí pero para eso venimos”, añadió.

Para atender la convocatoria, el IMSS ofreció a los médicos y enfermeros hacerse cargo de los viáticos y otros incentivos, que tentativamente estarán un mes fuera de Sinaloa; y como prevención el pasado 27 de diciembre le fue suministrada la primera dosis de la vacuna contra el Covid.

“Pero pienso yo que más que nada nos trae la vocación”, afirmó Castro Llanes.

Su llegada y la de sus compañeros entusiasmó a los doctores en los hospitales que reforzaron, quienes solo han mostrado solidaridad con sus colegas que arribaron desde otros estados de la República.

“Estaban muy felices, muy agradecidos, todos los días nos los hacen saber cuando vamos al hospital”, comentó Carlos David.

LA VIDA EN EL ÁREA COVID

A su ingreso en las filas del HGR No. 1 del IMSS en Culiacán el doctor Carlos David fue inmediatamente asignado al área Covid de dicho hospital, en el cual le cambió la rutina.

“La primera impresión es temor, es miedo pero con el tiempo no te vas acostumbrando pero sí te aclimatas a lo que es el trabajo en esa área y estar obviamente bien protegido”, explicó.

Él pertenece al equipo que ingresa a las 07:00 horas y está en guardia hasta las 15:00 horas. A las 08:00 horas aproximadamente inician su preparación para entrar la área que consiste en utilizar el equipo de protección personal compuesto por un traje quirúrgico, botas, bata, guantes, gorro, cubrebocas y overoles que les proporciona el Instituto.

“Ya que tenemos todo el equipo de protección personal, entre nosotros mismos nos revisamos que todo esté bien colocado y ya pasamos a lo que es el área”, detalló.

Por la preparación que requiere entrar al área Covid para atender pacientes, los médicos deben ingresar preparados ya que son muchas horas las que estarán al interior.

“Se prevé siempre tomar agua, ir desayunado y entrar al baño antes de entrar al área, pero obviamente hay urgencias y muchas veces nos tenemos que salir del área, nos ponemos equipo nuevo y volvemos a entra; o ahí mismo dentro del área también hay baños para el equipo personal”

“Todo ha cambiado, como es una enfermedad y un virus nuevo se conocían muy pocas cosas, cada día, cada semana, cada mes van saliendo artículos nuevos, tratamientos nuevos y ahí en la institución obviamente siempre nos quedamos en lo más actualizado”.

A las 13:00 horas los médicos dan información a los familiares de los enfermos, y en caso de que haya paciente grave en el área no se van hasta que ingresan los médicos de la siguiente guardia para estar al pendiente de los pacientes.

Antes de la pandemia, el médico tenía una rutina distinta al salir del hospital.

“Cambió totalmente a lo que estaba acostumbrado uno, no puedes ver a tus amistades, a tu familia y eso yo pienso que más que nada no solo para mí sino, no para los médicos, sino para todos los ciudadanos”, comentó.

Aunque ha tenido afectaciones físicas como el cansancio y ha tomado terapia sicológica, hábito que tenía previo a la emergencia sanitaria, el doctor Castro Llanes está cumpliendo con el sueño que tuvo desde niño: ser médico, y una vez que la pandemia lo permita le gustaría especializarse en traumatología.

“Se puede llamar vocación. Uno siempre trata de ayudar, es eso más que nada”, concluyó.