Carlos Fierro descarga contra JosÃ© Luis Higuera

Carlos Fierro descarga contra José Luis Higuera

El ex directivo habría sido el responsable de su salida de Chivas

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ José Luis Higuera no dejó buenas amistades en su paso por Chivas Rayadas del Guadalajara.

El sinaloense Carlos Eduardo Fierro Guerrero habló sobre su relación con el ex directivo del Rebaño Sagrado.

José Luis Higuera habría llamado inservible a Carlos Fierro, quien surgió de las fuerzas básicas del Rebaño Sagrado en 2009.

“Escuché que decía que yo no daba para más, que era inservible”, comentó el mochitense en entrevista para Líderes del Rebaño.

El campeón del Mundo Sub 17 en 2011 señaló a José Luis Higuera como el responsable de su salida de Chivas.

“En el primer torneo después de quedar campeones, se da la oportunidad de irme, pero no se da. En el segundo torneo me habla alguien y me dice que estoy vendido, José Luis Higuera había hecho la transacción. Me puse triste”, explicó el sinaloense.

Tras su salida de Chivas, Carlos Fierro se fue un torneo a Cruz Azul y otros dos a Monarcas Morelia, su último equipo en México.

Actualmente, el sinaloense de 25 años juega en Estados Unidos para el San José Earthquakes, equipo que actualmente dirige Matías Almeyda.

