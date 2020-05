Carlos Figueroa no oculta que extraÃ±a todo del beisbol

Carlos Figueroa no oculta que extraña todo del beisbol

El jardinero central de los Diablos Rojos del México habla de cómo vive la cuarentena

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ Después de 60 días de haber parado la pretemporada escarlata, el jardinero central de los Diablos Rojos del México cuenta cómo está viviendo esta cuarentena a causa de la emergencia sanitaria.

- Después de casi dos meses de la suspensión de la pretemporada y la postergación del arranque de la campaña 2020, ¿cómo se siente Carlos Figueroa física y anímicamente en estos momentos?

“Físicamente me he sentido muy bien, la verdad que he trabajado bastante fuerte aquí en la casa haciendo las rutinas que me mandan los Diablos Rojos del México y un poco de ligas, contento por eso; anímicamente un poco desesperado, un poco frustrado porque ahorita estaríamos dándole a la temporada, pero contento de estar disfrutando a la familia y ojalá que esto termine pronto”.

- ¿Qué responsabilidad hay de prepararse solo en casa?

“Es muy importante porque estás ayudando a tu cuerpo a fortalecer totalmente cada uno de tus músculos, es muy importante para uno como deportista estar preparado para cuando suene la campana estar en una forma física muy buena”.

- ¿Qué es lo que más extraña Carlos Figueroa de la temporada?

“La verdad que extraño todo, la temporada, a la afición, estar en el terreno, sentir esa adrenalina, las porras de los aficionados, las frustraciones también de cuando no se batea o no salen bien las cosas, se extraña todo del beisbol ”.

- ¿Cómo es la rutina normal de Carlos Figueroa si estuviéramos en temporada y cómo es ahora en plena cuarentena?

“Yo llego más o menos las 12:30 del día o una a más tardar al estadio, hago gimnasio, bateo extra, después entrenamos, después nos preparamos para el juego, y aquí en casa la mayoría es dormir, descansar y ya en la tarde noche como a las cuatro o cinco de la tarde, voy y hago mi rutina, hago mi liga, mis tres horas y corro un rato”.

- ¿Cuánto tiempo crees que necesitarás para estar al 100 por ciento?

“La verdad que físicamente para estar al 100 por ciento no más de una semana, para lo del bateo y tirar yo creo que igual en una semana poniéndonos ready, viendo pítchers, viendo pitcheos yo creo que igual estaríamos listos en una semana”.

- ¿Qué mensaje le manda Carlos Figueroa a los aficionados del México?

“Sigan quedándose en casa, síganse lavándose las manos, sigan estando muy bien, los extraño mucho, ya los quiero ver echando todas las porras del mundo en las gradas, espero verlos pronto, saludos y que estén de lo mejor”.

(Con información de diablos.com.mx)