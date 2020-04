Carlos Osuna vive 'odisea' por coronavirus

Pierde su debut en la Maison de la Radio de París, con la función de la ópera ‘Salomé’, en donde interpretaría el personaje de ‘Narraboth’

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ El 16 de marzo, el cantante de ópera mazatleco Carlos Osuna hubiera hecho su debut en el auditorio sede de una de las cinco orquestas más destacadas del mundo, la Orquesta Filarmónica de la Radio de Francia, que es la símil francesa de la Filarmónica de Berlín, cuya sede es el auditorio La Maison de la Radio de París, que alberga 2 mil 300 personas.

El tenor porteño habría cantado el papel de Narraboth de la ópera Salomé y después de esa función el artista sinaloense volaría a Mazatlán para asistir al cumpleaños de sus hijas y hacer el concierto Cien años de mariachi, en el Teatro Ángela Peralta, el 21 de marzo, que también se canceló por la contingencia sanitaria.

Para lograr llegar a Mazatlán, el cantante tuvo que vivir una odisea: el cierre de la fronteras de Austria y la inminente cancelación de vuelos internacionales en ese país, lo obligó a adelantar dos días su vuelo Viena-París y pasar dos días en el aeropuerto de la Ciudad Luz, para conseguir que le adelantaran su vuelo a la Ciudad de México.

En la capital de México no le pudieron adelantar la conexión con el vuelo nacional que lo traería a Mazatlán y tuvo que esperar otros dos días en la Ciudad de México para llegar a su terruño, todo lo vivió cargando cuatro maletas llenas de regalos para sus dos pequeñas hijas y su esposa.

“Me pesó mucho no cantar en París porque la Maison de la Radio de París es la sede de una de las orquestas más importantes del mundo, era una presentación destacada para mi carrera y la iba a hacer con un personaje importante de la ópera Salomé. Cuando salí aceleradamente de Viena, todo estaba cerrado en la capital de Austria y la ciudad desierta porque las medidas por la contingencia se tomaron a partir del 3 de marzo, para el 10 ya todos los teatros y restaurantes estaban cerrados”, comparte.

“Canté en la ópera de Viena en la última presentación de Turandot de esta temporada, en donde hice el papel de Pang, que es uno de los personajes que más canta en la obra, es un papel muy complejo porque tiene un trazo escénico complicado, eso fue el 9 de marzo, todo estuvo muy bien, el elenco era maravilloso, Timur fue Alagna y la princesa Turandot la hizo Elena Pankratova, al día siguiente, sin que nadie lo esperara, a las 10 de la mañana anunciaron que se cancelaba el resto de la temporada que terminaría en junio”.

Reveló que la Ópera de Viena canceló muchas funciones y que ese tipo de decisiones son muy complejas porque son funciones que están vendidas en un alto porcentaje, los elencos ya están contratados, cancelar significa todo un trabajo de delicada logística.

“Cuando anunciaron la cancelación me di cuenta que intempestivamente se habían tomado medidas por parte del Gobierno, de un día para otro cerraron todo, y la gente, que está muy educada, se encerró inmediatamente, por eso es que no hubo muchos contagiados, ni muertos en aquel país, de hecho, la próxima semana abrirán los parques de Belvedere y Schonbrunn”.

Compartió que por el momento está varado en Mazatlán, su vuelo a Viena originalmente lo tenía para el 25 de marzo, se lo cambiaron al 4 de abril, nuevamente le cambiaron la fecha para el 14 de abril, ahora lo tiene para el 5 de mayo, con posibilidades de cambiar de nuevo la fecha.

"La Ópera de Viena está cerrada en este momento, está cancelada la temporada que termina en junio y piensan que la nueva temporada, que inicia en septiembre, se realizará, dependiendo de las medidas que tome el gobierno", dice.

A Carlos todavía no le avisan si tiene que estar en junio para ensayar los papeles de la temporada que iniciará en septiembre del 2020.

Recientemente cambiaron el director de la Ópera Estatal de Viena y destituyeron a 35 cantantes de la planta estable de esa casa de ópera, Carlos Osuna hizo una audición con el nuevo director y lo recontrataron.

Ama la música de mariachi

Carlos Osuna es un patasalada en todo el sentido de la palabra, ama todas las costumbres de la gente de Mazatlán, sus comidas, su manera de vestir, su forma de hablar y de relacionarse con los demás; ha llevado esa forma de ser a Viena, en donde vive desde hace 10 años, todo ese tiempo ha cantado en la Ópera Estatal de Viena, una de las cinco casas de ópera más importantes del mundo.

Vino a Mazatlán para estar en el cumpleaños de sus dos pequeñas hijas y armó junto con Vivace producciones un concierto con el que celebraría los 100 años del Mariachi, el 21 de marzo, que se tuvo que posponer por la contingencia del coronavirus. El cantante asegura que el concierto se realizará.

“Todos los conciertos que ofrezco en Mazatlán son propuestas mías, confío mucho en el profesionalismo de Raúl Rico y siempre le pido ayuda para hacer la producción, el repertorio y el concepto lo creo yo y él lo va enriqueciendo en el proceso”, comparte.

“Como cantante en Europa interpreto canciones de todas partes del mundo y en diferentes idiomas, porque es lo que te piden en los espectáculos en los que participas, a mí me hace falta cantar la música mexicana, mariachi y banda sinaloense; siempre me ha gustado mucho el mariachi, lo escucho desde que era niño, porque a mis tías y a mi abuela les gusta mucho, mi abuela la recuerdo con las canciones de Javier Solís, esa música me llena de mucho gusto y contento”.

Reveló que cuando está fuera de México ese gusto se potencializa.

“Uno se siente tan orgulloso de todas las cosas buenas que hay en este País. En los espectáculos que he cantado aquí pongo al final del espectáculo canciones interpretadas con mariachi, pero tenía muchas ganas de ofrecer un espectáculo con música solo de mariachi, hay una agrupación de este género muy buena, está integrada casi en su totalidad por músicos de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, es muy bueno, suena muy bien”, menciona.

“Quería descansar un poco de cantar ópera y enfocarme únicamente en una selección de canciones que me gustan mucho y se pueden cantar con mariachi, disfruto mucho cantar esa música se me hace tan mexicana, hay poca música popular que se presta para que la cantes con técnica de ópera, se prestan los boleros y algunas rancheras como “La india bonita”, por eso es muy importante hacer una buena selección para que no se oiga fuera de lugar”.

Selección de canciones

“Hicimos una selección de canciones tratando de hacer un homenaje a los grandes intérpretes mexicanos de mariachi. De Pedro Infante escogí “Amorcito corazón”, “Eufemia”, porque se presta para cotorrear con el público, el concierto arrancaba con 100 años”, dijo.

“Para mí era importante que las canciones tuvieran significado para los que asistieran. Cuando murió Pedro Infante, por fin pudo destacar Javier Solís, del voy a cantar por supuesto ‘Sombras’ y una canción ‘En tu pelo’, es poco conocida, pero mi abuela la escuchaba mucho, la letra es un poema y es muy sencilla, también se me antoja mucho cantar el paso doble ‘Silverio Pérez’”.

Cuando murió Javier Solís surgió un cantante que llenó el panorama de la música vernácula mexicana, Vicente Fernández.

“De sus éxitos me gusta mucho ‘Mujeres divinas’, ‘Volver volver’ y ‘La ley del monte’ para inyectarle alegría bravía al concierto. Para el final quiero dejar a José Alfredo Jiménez, él es el único cantautor y él fue el que compuso el corrido a Mazatlán, para que la gente tenga nuevamente conciencia de que José Alfredo Jiménez hizo ese himno para todos los patasaladas”, comenta.

“Cuando era niño, antes de escuchar ópera, en mi casa oía ‘Mujeres divinas’, ‘La india bonita’ y con mi abuela, muchas de Javier Solís como ‘Sombras’, ‘Payaso’, ‘Escándalo’. Neta, el concierto va a estar muy chido, es seguro que lo vamos a hacer, no sabemos la fecha, pero se va a hacer. Me gustaría que los jóvenes conocieran a esos intérpretes y empezaran a escuchar mariachi, que descubran sus raíces y lo que debería ser su identidad”.

TRAYECTORIA

Carlos Osuna ha representado el papel de “Pang” de la ópera “Turandot” 14 veces a lo largo de casi 10 años, llegó a trabajar a la Casa de la Ópera Estatal de Viena el 1 de diciembre de 2010, ha cantado en más de 400 espectáculos en esa compañía lírica.