Carlos Rivera es un profesional: Poncho LizÃ¡rraga

Carlos Rivera es un profesional: Poncho Lizárraga

El líder de Banda El Recodo defiende el trabajo de su colega y amigo, que no recibió el pago por su presentación de la noche del sábado en el puerto

Fernando Espinoza

02/12/2018 | 12:01 AM

Poncho Lizárraga, líder de Banda El Recodo, asistió junto a su familia y amigos a disfrutar el concierto de Carlos Rivera, de quien dijo, es todo un profesional por haber actuado en Mazatlán, a pesar de no haber recibido pago por su presentación.

Carlos Rivera reveló al final del concierto que ni la Canaco ni el empresario que lo contrató, pagaron su espectáculo como parte de la Expo Feria Canaco en Mazatlán.

Ante ello, Poncho defendió el trabajo de Carlos y lo catalogó como un cantante profesional.

“Son cosas que pasan, desafortunadamente, yo no quiero culpar a la gente mazatleca, porque los mazatlecos no somos así, pero sí de repente te topas con gente pícara en este rollo de la música. Pero bueno, Carlos es un tipo profesional, como él lo dijo, que no podía incumplir, ni quedarle mal a la gente mazatleca".

"Yo estuve platicando con él desde que llegó a Mazatlán, me comentó la inquietud, pero su intención nunca fue cancelar, me lo dijo, que así como se entregó en Los Mochis y Culiacán, quería entregarle su corazón a los mazatlecos”, dijo Poncho Lizárraga.

Además, el músico mazatleco adelantó que Carlos estuvo grabando este sábado junto a El Recodo, el que será el video musical de “Maldito miedo”, una canción compuesta por Horacio Palencia en colaboración con el mismo cantante.

Este tema es parte del disco del 80 aniversario, y que los videos saldrán después del magno concierto que harán en el arranque del Carnaval 2019.