Carlos Rivera ofrece en MazatlÃ¡n un show al estilo de grandes musicales

Carlos Rivera ofrece en Mazatlán un show al estilo de grandes musicales

El cantautor llega con su tour Guerra y conquista a los asistentes, que ovaciona su versatilidad en el escenario

Fernando Espinoza

Carlos Rivera creó su propio musical al estilo Broadway, y lo llamó “Guerra”, un espectáculo con canciones que él mismo compuso, donde baila, actúa, hace monólogos y cambia de vestuario siete veces.

Lo trajo a Mazatlán, y aunque no llenó el recinto, puso de pie a todos los que se ahí se dieron cita.

La escenografía ambientó una base militar, donde los solados fueron 11 músicos, a los que se les sumaron cuatro coristas, dos hombres y dos mujeres, que además eran bailarines de contemporáneo.

Carlos apareció en el escenario portando un traje de general, de saco rojo y pantalón negro.

Cada canción era una historia de amor, el cantante pasó de ser general a ser soldado de “Guerra”, lo mismo voló en un paracaídas y hasta conquistó a Katy, una fan mazatleca, que pasó a ser parte de la historia que se representó, y viajó junto al cantante en un avión hasta llegar a Francia; la imaginación todo lo puede.

En las dos horas y media que duró el espectáculo, hubo coreografías, algunas parecían inspiradas en escenas de icónicas comedias musicales, por ejemplo, cuando cantó “Grito de guerra”, que parecía inspirada en la “Canción del pueblo” de Los Miserables.

O cuando interpretó “Sígueme” y subió a Katy al escenario, bien podría ser una escena de West Side Story (Amor sin barreras), sin dejar de mencionar su interpretación de “Recuérdame”, que fue dedicada a todas las víctimas de las guerras, y que mientras la interpretaba miles de flores de cempasúchil de papel cayeron sobre el cantante, que para ese momento ya estaba vestido con un traje blanco.

El montaje fue hecho por la sinaloense Analy Gerardo, ganadora del OTI Internacional en 1989, con su interpretación de “Una canción no es suficientemente”, que además es una fanática de los musicales y ha puesto su voz para películas como “Mulán”, donde interpreta temas como “Mi reflejo”.

De esta misma manera montó estratégicamente el show, donde sacó los dotes que llevaron a Carlos a ser “Simba” en el “Rey León”, en su versión comedia musical en español.

De los momentos más emotivos de la noche, fue cuando cantó “Fascinación”, una de las primeras canciones que sonó fuerte en la radio y que colocó a Carlos como cantautor.

“Muchas gente no sabe, pero de las canciones que he cantado casi todas las he escrito yo, solo tres no”, dijo artista.

De entre esas canciones que compuso, interpretó a capela “Maldito miedo”, un tema que dedicó a Poncho Lizárraga, quien se encontraba entre el público, y que forma parte del disco del 80 aniversario de Banda El Recodo.

Cerró la noche con “¿Cómo pagarte?” y “Regrésame mi corazón”.

En Mazatlán

La de Mazatlán, fue la tercera y última presentación que realizó el cantautor en Sinaloa, venía arrastrado dos “sould out”, primero en Culiacán y luego en Los Mochis, pero Mazatlán no le respondió igual, apenas y llenó tres cuartas partes de los lugares disponibles, que se dividieron en Zona Vip, Oro y General.

“Las pocas sillas que están vacías por ahí, otro año que vuelva ya no lo estarán, se llenarán de puros novios agradecidos”, dijo.

Dedicó en cada momento sus canciones al amor, entre parejas, familias y amigos.