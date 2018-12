Carlos Salcido explota en su despedida de Chivas

El ex seleccionado nacional no se guardó nada

Noroeste / Redacción

GUADALAJARA._ Con dolor y frustración, Carlos Salcido dijo adiós a las Chivas del Guadalajara, luego de que no entrara en los planes del director técnico, José Saturnino Cardozo, a quien señaló por no hablarle de frente.

"Decidí hacerme a un lado por el trato, no era bueno. No tuve empatía con el cuerpo técnico. Me voy un poco dolido porque no quería salir del equipo así. Cierro un ciclo con Chivas, un ciclo que nunca imaginé cerrarlo de esta manera y a partir de ahora seré un fanático más", lamentó el zurdo de Ocotlán.

Carlos expresó el gran cariño que le tiene al equipo, pero dejó en claro que no podía estar más por lo que estaba viviendo.

“Esperaba irme dando una vuelta y llorando, no en la salita de prensa. Cuando me puse la camisa de Chivas dije ‘mi puta madre que me la quitan’ y no me la quitaron, yo me la quité y con eso me quedo. Ya no aguantaba. No conozco a alguien que vaya a trabajar y ni siquiera le hablen, donde ni si quiera lo voltean a ver", agregó el veterano defensa.

El PSV de Holanda, equipo donde militó Salcido, publicó un mensaje en sus redes sociales tras la despedida del capitán