Carlos Slim se retirarÃ¡ en este sexenio apoyando en acciones de bienestar, revela AMLO

Carlos Slim se retirará en este sexenio apoyando en acciones de bienestar, revela AMLO

El Presidente de México informó que el multimillonario quiere terminar su vida empresarial ayudando al crecimiento económico y al bienestar durante este sexenio

Noroeste / Redacción

26/03/2019 | 08:55 AM

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó este martes que el empresario Carlos Slim Helú “se retirará” de sus actividades económicas en este sexenio. Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional informó que el multimillonario le manifestó su interés de retirarse con acciones de carácter social en el país.

“Pero no sólo eso, él quiere terminar su vida empresarial ayudando al crecimiento económico y al bienestar durante este sexenio, eso fue lo que me ofreció. Quiere retirarse y quiere hacerlo en este sexenio, por lo que está dispuesto a apoyar no sólo en la parte empresarial, sino también en estas acciones de bienestar para nuestra población”, aseguró López Obrador.

“Celebro esa actitud, a lo mejor estoy cometiendo una indiscreción, pero vale la pena comentarlo. Contamos con esa voluntad de parte del ingeniero Carlos Slim de ayudar en lo económico y también ayudar en lo social. Creo que esta actitud va a ir prevaleciendo, va a ir siendo la nota principal por el comportamiento de muchos empresarios nacionales e inclusive extranjeros”, abundó el presidente.

En abril del año pasado, la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) enfrentó al entonces candidato presidencial -puntero en las preferencias electorales- y al presidente del Grupo Carso, uno de los principales inversionistas en el proyecto.

En ese entonces, Slim Helú advirtió que cancelar el NAIM sería suspender el crecimiento económico del país. “Ahorita no tienen por qué meterse, ahorita son candidatos. Ésta es una decisión que se tomó hace cinco años”, afirmó el multimillonario, el hombre más rico de México.

Operadora Cicsa, de la que es propietario, y la española FCC Construcción, donde es accionista de control, fueron parte de consorcios que han ganado los contratos para construir el Edificio Terminal y la Pista 3 del aeropuerto en Texcoco.

A la pregunta sobre un eventual triunfo de López Obrador, Slim Helú admitió en ese entonces que le daría miedo lo que siga, si todas las decisiones se toman con el mismo criterio que en el caso del NAIM. “Hay un riesgo de que se tomen decisiones equivocadas”, indicó.

Más temprano, en su página oficial de la red social Facebook, López Obrador difundió una historieta de 12 páginas contra el proyecto, al que consideraba un barril sin fondo.