Carlos Urías cumple el sueño unirse a Tomateros de Culiacán

El hermano de Julio Urías confiesa que le gustaría ganar un título junto al también lanzador de Dodgers

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Luego de ser registrado como primera firma de los Tomateros de Culiacán en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) este 2020, el jugador de cuadro Carlos Urías ahora estará junto con su hermano ligamayorista Julio Urías, en el equipo guinda.

Ante la noticia, el prospecto de 17 años se mostró emocionado por la oportunidad de defender en un futuro la casaca de los 12 veces campeones.

“Me siento muy contento de pertenecer a esta organización, no tengo palabras para describir eso, es algo que soñé desde niño, pertenecer al equipo de mi ciudad es algo muy importante para mí, y la verdad no me lo esperaba”, dijo.

Asimismo, confesó que compartir el terreno de juego con su hermano, el también pítcher de los Dodgers de Los Ángeles, en el Estadio Tomateros, es un sueño para él.

“Me emocionan muchas cosas, pero yo creo que la principal de ellas es jugar con mi hermano y ganar un campeonato juntos. Imagínate cómo sería, Julio Urías en la loma de los disparos y Carlos Urías jugando infield, yo creo que sería algo muy bonito para nosotros dos, algo que los dos hemos soñado desde niños y, para mi familia y para la gente de Culiacán, yo creo que también sería muy bonito”.

El joven pelotero puede desempeñarse en la segunda base y en las paradas cortas, e inició su carrera en el beisbol en la Liga Culiacán Recursos.

“Fui en (sic) muchas selecciones, participé en muchas Olimpiadas, representé a Culiacán y a Sinaloa. Soy un jugador aguerrido, un jugador que no se rinde y que lucha hasta el final”.

Urías, que pertenece a los Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), espera debutar con el equipo guinda y aportar con sus habilidades a la causa tomatera.

“Yo me considero un jugador de contacto, no soy mucho de poder, pero sé manejar muy bien el bat, sé batear para todos lados del campo y creo que ésa es mi principal habilidad como jugador y podré ayudar al equipo con eso”.