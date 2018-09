Carmelo Anthony afirma que llegÃ³ a los Rockets para ganar el campeonato

BALONCESTO

Carmelo Anthony afirma que llegó a los Rockets para ganar el campeonato

El jugador disputará apenas su primera temporada con el equipo de Houston

Noroeste / Redacción

Los Rockets de Houston tuvieron su día de medios y Carmelo Anthony se llevó todos los reflectores.

El polémico jugador, que recién llegó al equipo tras jugar la temporada pasada con los Thunder de Oklahoma City, afirmó que decidió firmar con los texanos para alzar el trofeo Larry O’Brian como campeón de la NBA.

“Vengo a Houston con el único objetivo de ser Campeón de la NBA. Soy consciente a qué tipo de organización he llegado y el tipo de compañeros con los que voy a competir”, comentó el polémico jugador de 34 años, quien aún no cuenta con un anillo de campeón.

Se espera que Anthony forme un núcleo efectivo junto a James Harden, Clint Cappela y Chris Paul, el cual le pueda dar batalla a los Warriors de Golden State.

“Todos sabemos para qué estamos en este equipo y no es otra cosa que lograr un título de NBA. No me importa qué es lo que tenga que hacer en la duela, lo único que me interesa es ayudar al equipo a ser el mejor de la liga”, subrayó “Melo”.