Carmelo Anthony es liberado por Toros de Chicago

La etapa de Carmelo Anthony en ha llegado a su fin... Sin siquiera comenzar. La franquicia ha liberado el contrato del alero, en un movimiento esperado, y pasará a ser agente libre en los próximos días. Adrian Wojnarowski (ESPN) adelantó la noticia, y los Toros ya lo hicieron oficial.

¿Por qué esperado? Porque Melo llegó a los Bulls a través de un traspaso con Houston, pero el movimiento nunca fue considerando a Chicago como un verdadero destino deportivo para el ex Knicks.

OFFICIAL: we've finalized a trade with the Thunder and have also waived Carmelo Anthony.

Full details:https://t.co/BSxLtznG7m