Carolina Limón da vida a sus propios monstruos - Noroeste

COMIC

Carolina Limón da vida a sus propios monstruos

La artista visual desea que su cómic de horror llamado Onírico llegue a convertirse en una película

Leopoldo Medina

Danae tiene miedo a caer en brazos de morfeo. El sumergirse en sus sueños lúcidos es entrar en el terror e infinito universo Onírico de sus temores; de esta manera la ilustradora y dibujante de cómics Carolina Limón, permite adentrarse a su mundo, descubriendo uno macabro y obsceno.

Resulta difícil creer que de la imagen dulce y agradable que refleja Carolina Limón, puedan emerger de su imaginación escalofriantes figuras, monstruos a los que da vida a través de sus ilustraciones, su propio cómic al que llama Onírico, dentro del género del horror.

“Mi fantasía es que mi cómic se convierta en una película, no me gustaría que fuera un ánime, creo que la historia que ofrezco da para una película, eso me encantaría mucho, así como que fuera conocido en todo el país”, señaló la artista.

Quien forma parte del colectivo de cómics llamado Fanzine Parasitosis, deja ver su pasión por la cultura del manga, por los videojuegos, y todo lo que tenga que ver con el ánime, encontrando en género de horror la mejor manera de expresar su arte.

“Ya había hecho historias cortas, pero mi cómic Onírico es mi trabajo más profesional, es una historia más completa y no tiene realmente un guión muy extenso, trato de que sea lo más gráfico posible”, explicó.

“Es una novela que se desarrolla en un hospital psiquiátrico donde está internada Danae, la protagonista del cómic, de sueños emergen todos sus monstruos”.

La ilustradora aseguró que al principio el cómic causa un shock en las personas que no conocen o disfrutan este tipo de temas, por lo que dirige su trabajo a aquellos que realmente disfrutan el género de horror.

“Tiene referencias del ánime, sobre todo del artista japonés Junji Ito. Él es de los mejores artistas que hay en el género del manga de horror, él ha sido mi influencia principal, conocer su trabajo fue lo que me alentó a dibujar comics”.

Sus inicios

Tenía sólo cinco años de edad cuando Carolina empezó a hacer sus primeros trazos, fueron muy fantasiosos y de ánime, figuras de caricaturas como Pókemon y Digimon, pero fue en el cómic en donde encontró su verdadero estilo.

“Recuerdo que iba dibujando lo que veía en la televisión, ya que no había mucho acceso a la cultura del ánime, conforme fui creciendo, me encantaron más los videojuegos japoneses, y mi favorito siempre ha sido la saga del Final Fantasy, la estética de mis ilustraciones era muy parecida a la del juego”.

De manera autodidacta Carolina fue mejorando su práctica en el dibujo, hasta que finalmente en la adolescencia es cuando encuentra su camino como ilustradora dentro del manga de horror.

“Dibujar es algo que ya traía, me ha dado la facilidad de plasmar mis ideas o pensamientos a través del dibujo, porque sinceramente con palabras o escribiendo guiones soy muy mala, me quedo corta, y con las ilustraciones siento que puedo expresar un millón de cosas, y recuerdo que practicaba y practicaba sin parar hasta crear mi propia técnica, todo lo que sé lo he aprendido sola”.

Carolina es diseñadora gráfica por el ICAT, y pese a que alguna vez sus maestros le dijeron que jamás sería una artista del diseño, la práctica constante liberó su lado artístico y creativo.

“He trabajado para tiendas especialistas en juegos de video, electrónicas y desde del 2015 soy freelance y hoy no solo hago cómic, también hago ilustraciones para libros y para discos de grupos de rock, sobre todo de metal, entre ellos Centauro”, dijo.

Prepara nuevos capítulos

Actualmente Carolina está trabajando en el segundo y tercer capítulo de Onírico, esta vez será de 100 páginas en las que agregará otros relatos cortos que ha realizado.

“Me gusta enfocarme en lo ojos, me gusta expresar horror a través de los ojos, no esperas que te incomoden o te parezcan feos, lo mismo hago con el cabello le doy una intención asfixiante creando también terror con ello”, explicó.

Sus monstruos recalcó que son el origen de su pasión por el cine, por eso sigue el trabajo de directores como John Carpenter, de libros de escritores como Lovecraf, a quien considera el maestro del horror, videojuegos y todo lo que tenga que ver con el horror.

A través de colectivo Fanzine se da difusión a los ilustradores y escritores de Sinaloa al publicarles sus trabajos de manera gratuita en formato impreso, un pequeño libro de 25 páginas patrocinado por el mismo colectivo.

“El Fanzine terminó siendo un culto al horror, a la ciencia ficción porque todos los trabajos que recibíamos tenían que ver estos temas, que no era su intención, sino que sólo llegó a este punto, lo que ha permitido que mucha gente nos siga”, señaló.

Hacer cómics no es sencillo

“Quienes se dedican al cómic sacan ideas tan geniales que me cuestiono cómo las hicieron, eso es lo que más valoro en un artista del cómic, que me impresione, que pase a segundo plano el dibujo y la estética, enfocándome más en la historia”.

Respecto a su técnica de trabajo, señaló que va desde el uso de tinta, pluma, acuarelas con dibujos hechos a mano en papel algodón, hasta llegar al diseño digital.

“El detalle es lo que más cuido, no tolero un dibujo sencillo, para mí un trabajo me deja satisfecha cuando veo ya que no se puede hacer algo más”.

Por esta razón su cómic Onírico ha sido bien recibido en la Ciudad de México, Toluca, Monterrey, incluso hay personas que la han buscado para adquirir su trabajo.

¿Tatuadora?

Carolina compartió también que otro de sus proyectos a futuro es poder incursionar en el mundo del tatuaje.

“Mucha ha sido la gente a la que le ha llamado la atención mis diseños, y creo que el tatuar se me daría muy bien, por lo que me gustaría aprender a tatuar mis propias creaciones, porque en verdad me gusta el tatuaje”, señaló.

REDES SOCIALES

Instagram: artecarolinalimon

Facebook: artecarolinalimon