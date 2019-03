Carrie Coon y Finn Wolfhard podrían protagonizar la nueva Cazafantasmas

La actriz de The Leftovers y el actor de Stranger Things estarían en conversaciones para dar vida a la madre e hijo principales de la película

Noroeste / Redacción

03/03/2019 | 11:10 AM

La nueva película de Los Cazafantasmas ya está buscando a sus protagonistas y según EW la producción dirigida por Jason Reitman (Up in the Air) estaría en conversaciones con Carrie Coon (Fargo) y Finn Wolfhard (Stranger Things).

El sitio explica que esta entrega estará ambientada varias décadas después de las película originales y se enfocará en una madre soletera y su familia. En ese escenario, Coon estaría siendo considerada para dar vida a la madre y Wolfhard a su hijo.

En cuanto al resto del elenco, todavía no hay novedades sobre los actores escogidos para interpretar al resto de la familia y Sony Pictures no ha confirmado si alguno de los protagonistas de la saga original regresará para esta entrega.

Por el momento también se desconoce cuál será la conexión de esta familia con las historia de los Cazafantasmas originales y cómo se vinculará todo con el teaser que mostró al Ecto-1 estacionado en un garaje casi abandonado.

La nueva película de Los Cazafantasmas contará con un guión del propio Reitman y Gil Kenan (Monster House), y se estrenará en julio de 2020.