CÃ¡rtel de Sinaloa presionÃ³ con secuestros para liberar a Ovidio, segÃºn periodistas de WSJ y NYT

Cártel de Sinaloa presionó con secuestros para liberar a Ovidio, según periodistas de WSJ y NYT

The Wall Street Journal fue el primero de los diarios extranjeros que dijo que los criminales habrían enviado dos videos a mandos militares de Culiacán para presionar al Gobierno federal

Sinembargo.MX

21/10/2019 | 10:24 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– Periodistas de dos medios extranjeros, The New York Times y The Wall Street Journal, dijeron que, según sus fuentes, el Cártel de Sinaloa presionó al Gobierno mexicano secuestrando militares o familiares de funcionarios y militares para lograr la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo”, en Culiacán.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que sí le gustaría ir a comparecer ante la autoridad si lo llaman por haber respaldado la decisión del Gabinete de Seguridad de liberar a Guzmán López el jueves pasado.

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el Presidente y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, por la liberación de Ovidio.

En un comunicado, señaló que la denuncia fue presentada el pasado 18 de octubre por el área jurídica de dicho partido con el fin de que las investigaciones arrojen si hubo delito alguno durante el operativo federal que fue desplegado para la captura y posteriormente, liberación del hijo de “El Chapo” Guzmán.

The Wall Street Journal fue el primero de los diarios extranjeros que dijo que los criminales habrían enviado dos videos a mandos militares de Culiacán para presionar al Gobierno federal. En una de las grabaciones se veía que varios de ellos permanecían como rehenes; en la otra, un elemento castrense ejecutado. Eso es lo que dijo.

De acuerdo con un ex funcionario que habló con el periódico estadounidense, después de tener conocimiento de los videos se tomó la decisión de dejar ir a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera.

“El joven Guzmán fue liberado por orden de altos funcionarios del Gobierno en la Ciudad de México después de que se les informó que al menos seis soldados estaban detenidos por hombres armados el jueves por la tarde, según un ex funcionario del gobierno con conocimiento de la situación”, decía el texto firmado por José de Córdoba y David Luhnow.

“El ex funcionario dijo que los hombres armados enviaron al menos dos videos a los comandantes militares estacionados en Culiacán, uno que muestra a miembros de una patrulla capturada retenidos como rehenes, y otro que se muestra a un soldado uniformado, atado y descalzo, ejecutado con un disparo en la cabeza”, añade.

“No estaba claro si el soldado filmado en el video era un rehén tomado en la oleada de violencia del jueves”, dijo.

Se llamaba Alfredo González Muñoz. Tenía 26 años y formaba parte de la Guardia Nacional. Él fue una de las ocho personas que perecieron en Culiacán. Su cuerpo fue trasladado a Veracruz para ser sepultado. Familiares, amigos y personal del Ejército se dieron cita en la casa de Alfredo para darle el último adiós.

Miembros del cuerpo castrense montaron una guardia de honor en torno al féretro de Alfredo; mientras afuera, sus compañeros de armas colocaban moños negros y sillas.

Luego, Alan Feuer, reportero que cubrió el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán para The New York Times en Nueva York, abundó: “Actualización sobre el arresto de Ovidio Guzmán: el Ejército lo capturó a él y a su hermano mayor Iván en un momento, también. La gente de Iván lo sacó de custodia, de acuerdo con personas informadas sobre el asunto. Luego secuestraron a familias de funcionarios mexicanos para forzar la liberación de Ovidio también”.

“Iván es un jugador mundial de drogas, mucho más serio que su hermano menor, Ovidio, y parece haber tomado medidas extremas para liberarlo. AMLO estaba muy intimidado por la demostración de fuerza de Iván en Culiacán”, agregó Feuer.

La afirmación del periodista tiene, sin embargo, al menos dos errores. Confunde a los hermanos Guzmán, que vienen de dos familias, de dos matrimonios distintos de Guzmán Loera.

Ovidio Guzmán López es hijo de la segunda esposa de “El Chapo”, Griselda López. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dice que juega un rol importante en el Cártel de Sinaloa. En febrero, Ovidio Guzmán López fue acusado por el Departamento de Justicia de conspiración para distribuir drogas junto con su hermano Joaquín Guzmán López, de 34 años.

Los hermanos son Joaquín y Ovidio Guzmán López. Sus medios hermanos son Jesús Alfredo y Alfredo Guzmán Salazar. El 13 de septiembre de 2018, el primero fue incluido en la Lista de los diez más buscados por la DEA. Ambos son hijos de María Alejandrina Salazar Hernández, la primera esposa de “El Chapo”. A Iván Archivaldo se le conoce como “El Chapito”.

Ayer, las calles de Culiacán lucieron tomadas por militares después de que el jueves pasado el ejército irregular del Cártel de Sinaloa mostrara su fuerza y obligara la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán.

El jueves, por decisión del Consejo de Seguridad y con apoyo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Guzmán López fue liberado luego de un fallido intento por detenerlo con fines de extradición.

El Gobierno federal argumentó que debió hacerlo para no provocar un baño de sangre. El operativo para llevar ante la justicia al capo mexicano, lleno de errores, provocó una de las más serias crisis en el Gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” o “4T”.