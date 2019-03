Cártel de Sinaloa traficó droga en autos nuevos a Canadá

Las autoridades fueron alertadas de dicho método de contrabando en diciembre pasado, cuando empleados de concesionarias Ford reportaron que habían encontrado múltiples paquetes cubiertos con cinta dentro de llantas

Carlos Álvarez

La Policía Provincial de Ontario (OPP, por sus siglas en inglés) culpó al Cártel de Sinaloa de estar detrás de un "ingenioso" sistema de narcotráfico que envió 180 kilos de metanfetamina ocultos en las llantas de automóviles nuevos marca Ford, mismos que fueron transportados en tren desde una planta de ensamblaje en Hermosillo, Sonora, hasta el sureste de Canadá, cruzando todo el territorio estadounidense y dos fronteras.

Varios paquetes de metanfetamina fueron encontrados en las llantas de repuesto de los vehículos Ford ensamblados en México, que fueron transportados en tren hasta Ontario. El cargamento de droga se habría vendido en unos 4.5 millones de dólares y las autoridades canadienses creen "que llegó al lugar equivocado por un error de logística", indicó la cadena Univisión, que informó del hecho.

"Estamos muy seguros de que ellos son responsables de estas drogas [...] El poderoso Cártel de Sinaloa está bien arraigado en esa zona de México [...] Les puedo decir sin ninguna duda que la operación apunta directamente hacia el cartel de Sinaloa [...] En Canadá, el consumo de metanfetamina va en aumento", indicó Brian Mackillop, superintendente de la OPP, durante una conferencia realizada el pasado miércoles.

Las autoridades fueron alertadas de dicho método de contrabando en diciembre pasado, cuando empleados de concesionarias Ford en cuatro comunidades de Ontario (Chelmsford, Collingwood, Bolton y Newmarket) reportaron a la Policía que habían encontrado múltiples paquetes cubiertos con cinta dentro de llantas de repuesto que eran distintas a las del fabricante.

Un análisis de laboratorio determinó que la sustancia dentro de los paquetes era metanfetamina, una droga cuya popularidad ha crecido en Ontario durante los últimos años, a la par de los decomisos que realizan las fuerzas del orden, indicó Rick Barnum, comisionado en jefe de la oficina de investigaciones contra el crimen organizado de la OPP.

En nueve de los 14 vehículos del mismo envío en tren que inspeccionaron las autoridades canadienses, había paquetes de la misma droga, también conocida como cristal. Dichos autos fueron transportados desde la planta de Ford en la ciudad de Hermosillo.

Los investigadores detectaron un contrabando similar en un tren cuando intentaba cruzar la frontera entre Estados Unidos y Canadá. En ese caso, la Policía encontró paquetes de metanfetamina ocultos en 12 de los 14 vehículos que registraron. También se dirigía a concesionarios locales de Ford y el decomiso total fue de 180 kilos.

El superintendente MacKillop dijo que existe la posibilidad de que el Cártel de Sinaloa haya cometido un error de logística y no planificó que su droga llegara a los concesionarios. "No creo que es algo que hayan deseado los traficantes", mencionó el oficial.

La Policía canadiense no sabe en que localidad se ocultó la droga en los neumáticos. Además, aún no se han presentado cargos penales ni se han realizado arrestos como resultado de esa "compleja investigación". Desde diciembre, la OPP no ha vuelto a encontrar droga en trenes que transportan vehículos.

"Eso nos dice que este método de contrabando ha sido interrumpido con éxito", celebró MacKillop. Por su parte, el portavoz de la automotriz Ford Motor Company en Canadá, dijo a la prensa que siguen colaborando estrechamente con las autoridades en esta investigación.

Univisión destacó que se desconoce si la empresa estadounidense ha tomado alguna acción en su planta de Hermosillo. Por su parte, las autoridades canadienses afirman que el Cártel de Sinaloa se aprovechó de Ford y de la compañía de trenes, a quienes considera víctimas de un "crimen internacional de drogas".

"Los cárteles en México controlan el mercado de las drogas, la producción y exportación de metanfetamina en Estados Unidos y Canadá [...] Y el Cártel de Sinaloa es el que controla quizás el 50 por ciento del mercado en México y sabemos que ellos controlan el área en la que está la planta de ensamblaje de Ford", enfatizó Mackillop.

"Es algo que vemos todo el tiempo. Todos sabemos que ellos [los narcotraficantes] son creativos [...] Ellos tratan de usar cargamentos legítimos y otras maneras para traer droga a nuestras comunidades", afirmó el jefe policiaco citando el caso de hace algunos años, cuando decomisaron en la frontera entre EE.UU. y Canadá una tonelada de metanfetamina, que había sido escondida en piedras.