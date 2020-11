Casa Blanca usa a la prensa de derecha y 'trolls' para difundir, sin pruebas, un supuesto fraude

El Presidente de Estados Unidos insistió en sus acusaciones -sin dar pruebas- de que ha habido fraude en el voto por correo y culpó a funcionarios demócratas, dijo Los Ángeles Times

Sinembargo.MX

Washington.– La Casa Blanca, la residencia oficial del Presidente de Estados Unidos, se convirtió en un “cuarto de guerra” desde la que se moviliza a la prensa de derecha y ultraderecha e incluso a “trolls” para difundir “desinformación y mentiras”, denunciaron distintos medios.

“Un impulso de desinformación para subvertir las elecciones está en marcha y proviene directamente del Presidente Trump y sus aliados. El objetivo: detener de alguna manera una victoria del ex vicepresidente Joseph R. Biden Jr. o, en su defecto, socavar su legitimidad antes de que pueda asumir el cargo”, dice The New York Times.

“El Presidente de Estados Unidos insistió en sus acusaciones -sin dar pruebas- de que ha habido fraude en el voto por correo y culpó a funcionarios demócratas”, dijo Los Ángeles Times.

The Associated Press agregó: “Las autoridades electorales de diversos estados se dijeron preocupadas por la seguridad de su personal debido a las amenazas y protestas de airados inconformes afuera de diversos recintos, generadas por las aseveraciones infundadas de Trump de que hubo fraude generalizado”.

“La falsa declaración de victoria de Trump en la madrugada del miércoles unió rápidamente a activistas conservadores hiperpartidistas y a los abanderados de los medios de comunicación de derecha, como Breitbart, con ‘trolls’ de Internet y partidarios de QAnon detrás de un mensaje viral singular: #StopTheSteal”, dijo The New York Times.

Pero su impacto se ha hecho evidente mucho más allá de Internet, con el tema que domina la radio de conversación conservadora y la programación en horario estelar de Fox News.

“Allí, los anfitriones alineados con Trump presionaron la falsa noción de que el conteo de votos en los estados cruciales aún indecisos era ilegítimo, el tipo de mensaje que dibujaba banderas en Twitter y Facebook pero que florecía en otros lugares”, agregó.

El mensaje de Trump fue aún más contundente. Utilizó una sesión informativa el jueves por la noche en la Casa Blanca para desencadenar una serie de ataques contra un sistema electoral que describió como “manipulado” por los demócratas que intentan “robar una elección”.

Era la continuación de una diatriba que había comenzado más temprano ese día con un tweet que decía “¡DETENGA EL FRAUDE!”, que Twitter rápidamente marcó por contener información que “podría ser engañosa”.

Trump y sus ayudantes de campaña habían indicado durante mucho tiempo que desafiarían cualquier resultado no deseado con acusaciones de que las elecciones estaban siendo robadas mediante un “fraude electoral”, lo que de hecho es extremadamente raro en Estados Unidos.

Una página de Facebook, “Stop the Steal” o “Detengan el Robo”, creada el miércoles para ayudar a organizar grupos para inundar los centros de escrutinio con “observadores”, reunió rápidamente a casi 300 mil miembros antes de que la red social interviniera y la cerrara el jueves por la tarde.

Facebook dijo que vio llamamientos preocupantes a la violencia en el grupo, que se estaba “organizando en torno a la deslegitimación del proceso electoral”.