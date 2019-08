Casey Coleman regresa a cerrar el trato con Tomateros de CuliacÃ¡n

BEISBOL

Casey Coleman regresa a cerrar el trato con Tomateros de Culiacán

Los guindas ya tienen cerrador para la temporada 2019-2020 de la Liga Mexicana del Pacífico

CULIACÁN._ El cerrador de oro de los Tomateros de Culiacán, Casey Coleman, formará parte una vez más del roster guinda en la Temporada Caliente.mx 2019-20 de la Liga Mexicana del Pacifico, con el objetivo de aportar en la conquista del décimo segundo campeonato en la historia de la franquicia.

La campaña anterior, Coleman tuvo récord de 3-0 con una microscópica efectividad de 1.24, luego de participar en 34 encuentros con 36.1 capítulos de trabajo; además, otorgó 37 ponches.

Asimismo, el lanzador norteamericano que escribió su nombre con letras doradas en el libro de los records del club culiacanense al conseguir 22 salvamentos, confesó que disfruta en todos los sentidos jugar con Tomateros.

“Fue muy especial (la temporada pasada), me encanta Culiacán, los fans son increíbles, la directiva de arriba hasta abajo, todos me hicieron sentir bienvenido y cuando te hacen sentir así, estás en un equipo ganador, eso hace tu trabajo más sencillo, todo estaba puesto para que tuviera una gran temporada y aprecio a toda la gente que me ayudó, fue muy especial”, expresó.

Su trabajo impecable en el montículo le permitió ser elegido como Relevista del año en el circuito invernal, reconocimiento que le adjudica al buen trabajo en conjunto que realizaron los guindas.

“Significa mucho (ser elegido Relevista del año LMP), pero eso habla muy bien del equipo, que ganamos muchos juegos y me permitieron salvar muchos juegos, sobre nuestros jardineros haciendo jugadas detrás de mí, sobre nuestro equipo ganando muchos juegos cerrados, y darme la oportunidad de poder conseguir un premio como eso, significa mucho para mí, pero también para el equipo”, aseguró.

Finalmente, reiteró su compromiso con Tomateros al expresar su deseo por conseguir otro título de LMP.

“Ojalá que pueda darles otro campeonato, como del que fui parte hace 2 años, recuerdo que divertido fue, y que emocionante ciudad es Culiacán, ojalá pueda traer un campeonato en Tijuana (equipo en el que se desempeña en verano) y después conseguir otro en Culiacán”.