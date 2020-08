Caso Lozoya no es distracción, es por justicia: Imelda Castro Castro

La senadora sinaloense por el partido de Morena, negó que el caso de Emilio Lozoya Austin sea para distraer a las y los mexicanos por la pandemia que aún no se controla

América Armenta

02/08/2020 | 10:11 AM

CULIACÁN._ “No es un tema nuevo que la fiscalía se haya sacado de la manga”, dijo la Senadora Imelda Castro Castro sobre el proceso que está llevando el ex Director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, el cual ha tenido alto impacto de los medios de comunicación y ciudadanía, en medio de la pandemia por coronavirus que se vive, por lo cual, grupos de oposición se han referido a este como solo una distracción.

“Tiene muchísimo tiempo el caso Odebrecht, en México ningún funcionario había sido acusado o procesado es el primero”, dijo la morenista, “en otros países ha habido ya funcionarios públicos procesados y aquí apenas estamos empezando”, agregó.

Para respaldar que el Gobierno federal tenía tiempo queriendo extraditar a Lozoya Austin de España y que no fue un plan armado, Castro Castro pidió que se observara a las declaraciones del ex funcionario en España y las que hizo al llegar a México, las cuales consideró importantes.

“También las declaraciones que ha hecho aquí es una pieza de la cadena, que tampoco es pequeña, pero es un eslabón mediano y él ya ha dicho que arriba hay quienes prácticamente lo presionaron”, expuso la legisladora.

“Entonces vamos a ver cómo sigue este proceso, pero para nosotros es parte del programa de combatir la corrupción y no sólo eso, de combatir la impunidad para que no vuelva a suceder, ese es el tema principal de la justicia transicional, de que las cosas ya no sucedan y también es resarcir el daño patrimonial recuperar lo que se pueda de dos recursos que se llevaron para hacer redistribución social y obviamente como decimos: en favor de la gente”, declaró.

La senadora refirió que en el caso de Lozoya no sólo se traficó con recursos públicos, sino que también se cobraron sobornos muy altos y todos esos delitos van a procesarse en lo que le corresponde a México, para lo cual piden que haya transparencia.

“Para nosotros es gravísimo lo que pasó en estos años con la industria energética del país, no sólo con la reforma, sino a partir de comprar la reforma, porque se compró, sino también como se dieron contratos y cómo se compraron y vendieron empresas del estado y particulares a un sobreprecio, cuando en realidad se trataba de chatarra”, expresó.

Para Morena, detalló la legisladora, lo que ha sucedido a partir de la detención del ex director de Pemex no es un circo o una simulación, sino que demuestra que se ha hecho lo que les toca desde el Ejecutivo y desde Legislativo federal, pero el tema de justicia propiamente dicho está en manos de la Fiscalía.

“Entonces vamos a seguir nosotros con este proceso y que cada instancia juegue el papel que les corresponde, sin excesos, pero también sin impunidad”, reiteró Castro Castro.