Caso Tiburonario avanza a audiencia intermedia; esta semana se realizará la primera

La audiencia intermedia es una etapa del proceso en que el juez evaluará las pruebas y los testimonios que presentarán tanto los fiscales como los abogados defensores; luego del análisis, el juez decidirá si se dejará de acusar al imputado o si se dictará el auto de juicio oral, que sería la próxima etapa.

José Abraham Sanz

CULIACÁN.- Esta semana, ex funcionarios de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas regresarán al Centro de Justicia de la zona centro del estado para encara la audencia intermedia del proceso que se sigue en su contra.

Según el calendario de las audiencias programadas, que publica el Poder Judicial de Sinaloa en su página web, la única audiencia en esta semana está programada a las 08:30 horas en la sala C, y pertenece a la causa 1084/2018, en la que se acusa a tres ex funcionarios del gobierno estatal de cometer el delito de Ejercicio indebido del srevicio público.

La Fiscalía General del Estado acusó desde el año pasado a tres ex funcionarios de avalar con sus firmas dos licitaciones irregulares que se sellaron en contratos millonarios a las empresas Osuna y Osuna Arquitectos, en 2013, y a Grupo Ecosistemas de México, en 2016 para construir la tercera y última etapa del Tiburonario del Acuario Mazatlán.

Según la investigación de la Fiscalía, las actas de fallo fueron firmadas por Dionisio Sánchez Félix, ex director de Control Administrativo; José Luis Ulloa Miranda, ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos, y Armando Trujillo Sicairos, ex Jefe del Departamento de Concursos y Contratos.

Este juicio ha tenido varios episodios que no ha ocurrido en el resto de los que sigue la Fiscalía contra ex funcionarios de la administración de Mario López Valdez.

Es el único en que se acusó al principio a cuatro trabajadores, sin embargo uno de ellos no fue vinculado a proceso.

En mayo, un juez de control otorgó el perdón a Dionisio Sánchez Félix, luego de que su abogado defensor señaló que la Fiscalía no había definido un monto económico para resarcir el daño, sin embargo este fallo fue revisado por un juez federal que lo revocó.