Caso Villarreal Ibarra estancado; difieren audiencia por falta de propuesta para procedimiento abreviado

La jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada juntará las audiencias de los otros implicados en este caso para que se lleven a cabo a la par y no doblar esfuerzos

América Armenta

CULIACÁN._Se difirió la audiencia del caso Armando Villarreal Ibarra, ex Secretario de Administración y Finanzas durante el gobierno de Mario López Valdez, quien fue citado junto a su defensa y la fiscalía para la última semana de enero, ya que la jueza Sara Bruna Estrada Quiñonez, esperaba una propuesta de parte de la defensa del ex funcionario, sin embargo no se le hizo llegar ninguna.

De acuerdo con la defensa de Villarreal Ibarra, no se presentó propuesta alguna espera conocer por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa si el acusado quedaría absuelto del delito de desempeño irregular de la función pública y quedar solo con el de ejercicio indebido del servicio público, para a partir de ello presentar la propuesta.

Sin embargo, la respuesta recibida por parte de la Fiscal Anticorrupción ,Reyna Angulo, fue ambigua y no solucionó nada, de acuerdo con la jueza Quiñónez Estrada, la Fiscal solo se declaró sabedora de las acusaciones del fiscal a los implicados en el caso y no se opuso a que así fuera, sin dejar claro si la acusación sería por uno o por los dos delitos.

Ante la falta de propuesta de la defensa, por la falta de información de la Fiscalía, la audiencia se difirió para el 27 de enero a las 8:30 horas, en la Sala D del Centro Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral de la Zona Centro, ahora Villarreal Ibarra estará junto a Ernesto Herrera Félix, ex Tesorero estatal, y José Carlos López Ramírez, ex titular de la Caja General, para no doblar audiencias de diferentes implicados en el mismo caso.